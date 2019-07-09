«Время истекает». Американские эксперты предупреждают правительство США о риске дефолта в сентябре

Американское федеральное правительство больше не сможет полностью и своевременно оплачивать все свои счета («день X») уже в первой половине сентября этого года. Об этом, как пишет 9 июля РБК, предупреждают специалисты вашингтонского некоммерческого аналитического Центра двухпартийной политики (Bipartisan Policy Center, BPC).

На основе анализа последних данных эксперты пришли к выводу, что риск дефолта может вырасти в случае, если снизятся федеральные доходы. Отмечается, что рост федеральных доходов Соединенных Штатов за 2019 год был «вялым» и составил менее 3% (предполагалось, что он составит 6%). Более низкие, чем ожидалось, сборы подоходного налога с предприятий, по-видимому, были связаны с сокращением налогов в 2017 году, говорится в сообщении.

Прежде эксперты BPC, напоминает Bloomberg, прогнозировали, что «день X» для США может настать в период с октября по ноябрь. «Новый анализ [ситуации] выявил опасный сценарий, который нельзя игнорировать», — отметил, комментируя новые данные, директор по экономической политике центра Шай Акабас. «Участники переговоров по бюджету должны знать: время истекает», — добавил он, заверив, что на данный момент единственный способ исключить возможность дефолта в этом году для США — это продлить срок погашения госдолга в ближайшие недели.

Для этого эксперты рекомендовали властям активизировать переговоры по этому поводу с американским конгрессом.

Ранее в феврале американский госдолг достиг рекордной отметки в $22,01 трлн. За год до этого, в апреле 2018-го, специалисты в конгрессе США спрогнозировали рост госдолга до 96% ВВП к 2028 году. Это они тогда связывали в том числе с налоговыми изменениями из-за закона о снижении налогов и создании рабочих мест (Tax Cuts and Jobs Act). Этот документ предусматривает сокращение ставки корпоративного налога до 20%.