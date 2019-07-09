Малахов записал видеообращение к Зеленскому с просьбой защитить журналистов после отмены телемоста между Москвой и Киевом

Ведущий телеканала «Россия 1» Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ролик опубликован в Instagram в ночь на 9 июля.

По словам Андрея Малахова, он и представить себе не мог, что «идея исторического гуманитарного телемоста» закончится угрозами в адрес журналистов.

Малахов обратился к Зеленскому с просьбой сделать все возможное, чтобы журналисты и члены их семей не пострадали. «Все, что я хотел, соглашаясь работать во время этого исторического телемоста, — это показать и рассказать людям, что мы читали, что мы слушали, что мы смотрели, что мы носили, что мы ели эти пять лет, когда мы не общаемся между собой», — рассказал ведущий и добавил, что телемост должен был стать «праздником улыбок и счастья».

Напомним, на 12 июля был запланировал телемост, в рамках которого «россияне и украинцы, далекие от политики» смогли бы обсудить различные вопросы. Ведущими с российской стороны были выбраны Андрей Малахов и Мария Ситтель, а Елена Кирик и Василий Голованов должны были представлять Украину. Президент Владимир Зеленский назвал идею «провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом». Он увидел в инициативе попытку разделить украинцев. Национальный союз журналистов Украины обвинил телеканал во «внутрикремлевской пропаганде». 8 июля украинский телеканал NEWSONE в одностороннем порядке отменил телемарафон, а его работников вызвали на допрос в прокуратуру по делу о «покушении на совершение госизмены».