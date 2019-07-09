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Происшествия
09.07.2019 08:42
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Из ангара в Металлострое вывезли почти 200 тонн поддельного алкоголя

Крупнейшую партию контрафактного алкоголя нашли на окраине Петербурга. В продажу не ушло без малого 200 тонн самопала. 

/мвд.рф/

Об очередном результативном визите экономической полиции в Металлострой 9 июля сообщает МВД РФ. В одном из ангаров поселка в Колпинском районе было организовано масштабное производство фальсифицированного спиртного. 

«Обнаружены две производственные линии, тара, этикетки, а также 168 тонн алкогольной продукции и около 15 тонн спиртосодержащей жидкости», – отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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Она добавила, что бутылки оклеены поддельными федеральными специальными марками.

Возбуждено уголовное дело о производстве продукции без маркировки в особо крупном размере.

В предыдущий раз о работе оперативников в Металлострое сообщалось в конце июня. Тогда со склада изъяли 100 тысяч бутылок с готовой продукцией, еще 200 тысяч единиц пустой тары. Пластиковые бочки оказались полны этиловым спиртом. Разливали подделку уроженцы Средней Азии. 

 

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