Instagram начал борьбу с буллингом. Справиться с оскорбительными сообщениями поможет искусственный интеллект

Instagram объявил о внедрении двух новых функций, которые помогут бороться с буллингом (онлайн-травлей. — Прим.ред.) и издевательствами в Интернете. Об этом 9 июля сообщил глава соцсети Адам Моссери.в блоге на сайте компании.

Новые возможности основаны на искусственном интеллекте. Перед публикацией комментария, в котором соцсеть найдет слова и выражения, на которые ранее часто жаловались другие пользователи, она спросит у автора сообщения, «уверен ли он, что хочет публиковать» этот контент. Таким образом, как полагают разработчики, у человека будет возможность подумать и отказаться от решения разместить такой комментарий.

Как пояснил Моссери, тестирование новой функции показало, что, когда у людей есть возможность поразмышлять над своими высказываниями, то у них меньше желание публиковать что-то оскорбительное.

Глава Instagram опубликовал пример работы искусственного интеллекта, в котором он реагирует на слова «уродливый» и «глупый». Функция пока доступна только на английском языке.

Также социальная сеть планирует внедрить функцию, которая позволит скрыть от других комментарии определенных пользователей. Как пояснил глава Instagram, иногда люди не хотят блокировать, отписываться или жаловаться на своего обидчика. Новая функция Instagram позволит ограничить видимость комментариев таких пользователей, делая их доступными только для них самих и для владельца аккаунта.