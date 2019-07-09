В Абхазии маршрутка попала в ДТП и опрокинулась. Пострадали туристы из Петербурга, Казани и Астрахани

Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Гагрском районе Абхазии. Госпитализированы девять человек, в том числе туристы из Петербурга, Казани и Астрахани.

Авария произошла в понедельник утром на Пицундском шоссе, сообщает 9 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики. Водитель микроавтобуса Volkswagen Crafter при пересечении главной дороги на перекрестке столкнулся с автомобилем Mercedes, после чего Volkswagen опрокинулся. В маршрутке в момент ДТП были 15 пассажиров, медицинская помощь понадобилась девятерым.

Среди пострадавших есть туристы из Петербурга, Астрахани и Казани. Семеро из девяти госпитализированных точно граждане России, уточняет РИА Новости. По данным МВД Абхазии, их жизни вне опасности, среди госпитализированных детей нет. Пассажиры получили ушибы и порезы от разбитого стекла.

По факту аварии проводится проверка.