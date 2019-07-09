В правительстве планируют поднять акцизы на вино. С 2020 года ставка вырастет почти вдвое

Ставки акцизов на вино в России могут повыситься с 2020 года. Законопроект разработали в правительстве страны, пишет 9 июля газета «Ведомости» со ссылкой на документ, оказавшийся в ее распоряжении.

По данным издания, изменения внесут в Налоговый кодекс. В случае одобрения, акцизы на тихие вина увеличатся с нынешних 18 рублей до 31 рубля за литр, на игристые — с 36 рублей до 40 рублей.

Информацию о том, что правительство действительно одобрило такие поправки и в ближайшее время собирается внести их в Госдуму, «Ведомостям» подтвердил пресс-секретарь председателя кабмина — заместитель руководителя аппарата правительства Олег Осипов. Деталей при этом он не раскрыл.

Документ, как пишет газета, призван устранить несоответствие российского законодательства нормам ВТО, чтобы уравнять ставки на российские и импортные вина.

Также предлагаемые правительством поправки, добавляет издание, практически уравняют ставки акциза на вино и на винные напитки без добавления спирта (каждый из них по меньшей мере на половину состоит из вина с добавлением воды, сахаросодержащих продуктов, ароматизаторов и так далее). Акцизы на последние сейчас равны 18 рублям. Законопроект предлагает увеличить их для газированных напитков до 40 рублей, для негазированных — до 31 рубля, что скажется на цене для конечного потребителя.