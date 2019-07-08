В Новосибирске поймали десятилетнего Вадима с замотанной пастью. Он сбежал из цирка

Десятилетний каймановый крокодил, бегающий по парковке в Новосибирске с замотанной скотчем пастью, впечатлил горожан. Видео с приключениями обезоруженного хищника распространилось по соцсетям. 8 июля стало известно, что рептилию поймали и нарекли Вадимом.

Как сообщает портал НГС, крокодил сбежал из передвижного цирка, остановившегося вблизи ТРЦ. Имя беглецу дали в честь работника, который его всё-таки смог поймать.

«Он как-то стенку отодвинул ящика, в котором его транспортировали, и выбежал на территорию цирка. За его пределы он не выбегал. И там дети — так это у нас цирковые дети. Ничего там страшного и не произошло», — рассказал корреспонденту НГС администратор цирка Алексей.

Он добавил, что рептилия — их недавнее приобретение. Десятилетний каймановый крокодил пока сторонится людей и других животных. Выпускать на публику его пока не планируют.