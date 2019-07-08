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Общество
08.07.2019 23:45
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По кочану. Учёные из Кембриджа научили робота собирать латук

Британские инженеры создали робота-фермера, который может распознавать зрелые кочаны латука и аккуратно срезать их. Полевые испытания показали, что он ошибается только в 15% случаев.

Как сообщает N+1 8 июля, новая технология сможет снизить себестоимость урожая и повысить его качество. Робот от инженеров из Кембриджа представляет собой манипулятор на колесной платформе шириной с одну грядку. На конце манипулятора установлен захват, нож для срезания кочана, а также камера. Ещё одна камера расположена в верхней части платформы. Колёсная платформа пока передвигается в ручном режиме. 

Оказавшись над грядкой, робот классифицирует «увиденное» с помощью двух видов нейросетей по четырём типам — созревший, несозревший или зараженный кочан, или земля. Для того, чтобы обучить искусственный интеллект, ему пришлось показать более 2 000 снимков. 

Отмечается, что у робота есть достаточно серьезный недостаток — время одного цикла работы (от одного кочана к другому) составляет почти 32 секунды, что гораздо выше скорости работы сборщиков салата или автоматизированных машин. Правда, эти машины собирают весь урожай без учета его готовности.

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