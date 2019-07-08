Трамп отказался иметь дело с британским послом в Вашингтоне. В секретных телеграммах тот называл президента США некомпетентным

Дональд Трамп заявил, что США больше не будут «иметь дел» с британским послом в Вашингтоне Кимом Дарроком. Об этом американский лидер 8 июля написал в своем Twitter.

Трамп также подчеркнул, что считает хорошей новостью то, что в Великобритании вскоре появится новый премьер-министр. Президент США признался, что во время визита в Англию больше всего его впечатлила королева.

Свое заявление Трамп сделал после того, как издание Daily Mail опубликовало выдержки из телеграмм Даррока, которые он отправлял начальству на родину. В них посол называет президента США «некомпетентным и ненадежным», а его администрацию «исключительно неработоспособной».

Отметим, ранее пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что послы должны предоставлять «честное и неприкрашенное мнение», а сама Мэй с суждениями Даррока не согласна. Больше всего представителя премьера возмутил сам факт утечки дипломатических сообщений.