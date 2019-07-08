Муж кассирши из Башкирии проиграл похищенные ею миллионы и собирается объявить сбор, чтобы спасти жену от наказания

Супруг подозреваемой в крупном хищении сотрудницы банка в башкирском Салавате заявил, что потратил украденные деньги. Внушительный криминальный бюджет весь разошелся на азартные игры, пишет 8 июля РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сейчас он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку. Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой», – рассказал собеседник агентства.

Собеседник отметил, что сейчас Хайруллина находится в одиночной камере в СИЗО и чувствует себя хорошо. Ранее старшая кассирша Луиза Хайруллина была объявлена в розыск по подозрению в хищении почти 25 млн рублей. 27 мая она исчезла вместе со своим мужем и детьми 8 и 12 лет. Суд заочно арестовал женщину по статье «Присвоение и растрата». 4 июля полиция вышла на след подозреваемой и её семьи. Они находились в Казани, где арендовали квартиру. При этом денег у них не было.