«Другого такого шанса вернуться в Петербург у меня может и не быть». Сутормин дал первое интервью после перехода в «Зенит»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Алексей Сутормин прокомментировал свой переезд в Петербург. 25-летний игрок 8 июля рассказал о том, как из его трансфера получилась мыльная опера.

«Сначала я, как все знают, действительно оказался в Казани, чему на самом деле обрадовался, так как с этим переходом в моей карьере появилась определенность. Но затем узнал, что «Зенит» по-настоящему заинтересован во мне, и я благодарен казанцам, что они не стали препятствовать переговорам. Это был сложный выбор, учитывая всю ситуацию вокруг перехода, но внутри я понимал, что другого такого шанса, шанса вернуться в Петербург, у меня может и не быть. Конечно, очень приятно получить приглашение от такого клуба. Эмоции самые хорошие», – цитирует Сутормина пресс-служба «Зенита».

По словам футболиста, на счету которого пока всего один сезон на уровне премьер-лиги, он постарается сделать все, чтобы становиться все лучше и лучше.

«Это волнительно, но я верю в свои силы. Провел хороший сезон, задал планку, и теперь нужно сделать так, чтобы эта планка поднималась только выше. Все дело во мне — нужно работать, работать и еще раз работать, показывать свою состоятельность, доказывать ее на поле, доказывать тренерам и расти. «Зенит» — лучшая команда для этих целей, действующий чемпион страны, команда, которая играет в еврокубках, в Лиге чемпионов. Это не может не привлекать — это и есть рост, перспективы. Так что все зависит от меня», – подчеркнул Сутормин.

