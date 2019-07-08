«Другого такого шанса вернуться в Петербург у меня может и не быть». Сутормин дал первое интервью после перехода в «Зенит»
Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Алексей Сутормин прокомментировал свой переезд в Петербург. 25-летний игрок 8 июля рассказал о том, как из его трансфера получилась мыльная опера.
«Сначала я, как все знают, действительно оказался в Казани, чему на самом деле обрадовался, так как с этим переходом в моей карьере появилась определенность. Но затем узнал, что «Зенит» по-настоящему заинтересован во мне, и я благодарен казанцам, что они не стали препятствовать переговорам. Это был сложный выбор, учитывая всю ситуацию вокруг перехода, но внутри я понимал, что другого такого шанса, шанса вернуться в Петербург, у меня может и не быть. Конечно, очень приятно получить приглашение от такого клуба. Эмоции самые хорошие», – цитирует Сутормина пресс-служба «Зенита».
По словам футболиста, на счету которого пока всего один сезон на уровне премьер-лиги, он постарается сделать все, чтобы становиться все лучше и лучше.
«Это волнительно, но я верю в свои силы. Провел хороший сезон, задал планку, и теперь нужно сделать так, чтобы эта планка поднималась только выше. Все дело во мне — нужно работать, работать и еще раз работать, показывать свою состоятельность, доказывать ее на поле, доказывать тренерам и расти. «Зенит» — лучшая команда для этих целей, действующий чемпион страны, команда, которая играет в еврокубках, в Лиге чемпионов. Это не может не привлекать — это и есть рост, перспективы. Так что все зависит от меня», – подчеркнул Сутормин.
Справка:
Напомним, «Зенит» вел переговоры с «Оренбургом» по поводу перехода Сутормина, когда в процесс вмешался казанский «Рубин», договорившись с игроком на большие деньги (700–800 тысяч евро против 500 тысяч, предложенных «Зенитом»). Уже после перехода игрока в Татарстан стало известно, что трансфер со стороны «Оренбурга» оформил штатный селекционер, не имеющий права подписывать такие бумаги. В результате переход не был официально зарегистрирован. «Зенит» не оставил попыток приобрести футболиста, хотя по регламенту нельзя в течение одного сезона официально играть за три команды.
По словам юридического представителя полузащитника Юрия Зайцева, такой переход отвечает всем правилам и законам. Как уверяет агент, нет ограничений в переходах в период открытого трансферного окна. Единственный лимит — игрок может в течение одного сезона быть заявлен за три команды, а сыграть за две.
Сутормин является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 29 матчах Российской премьер-лиги и записал на свой счёт 8 голов (2 — с пенальти) и результативную передачу, а также получил 7 жёлтых карточек. Кроме того, в активе полузащитника 2 игры в Кубке России, где он стал автором гола с пенальти и дважды был наказан «горчичником». Ранее он выступал за астраханский «Волгарь» и московский клуб «Строгино».