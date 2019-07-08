«Целятся в «Транснефть», но неизменно попадают в Россию». «Транснефть» обвинила «Роснефть» и лично Сечина в распространении слухов

«Транснефть» вечером 8 июля опубликовала на своем сайте официальное заявление, в котором обвинила «Роснефть» в «формированиии негативных представлений о российской нефти на международном рынке».

В заявлении компания вспоминает о визите исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина в Германию. Во время посещения НПЗ «РСК» Сечин заявил, что для ужесточения контроля за качесвом нефти будут привлекаться профессиональные компании-сюрвейеры на всех этапах транспортировки сырья. «Российские и европейские потребители должны быть уверены, что полученное ими сырье полностью соответствует качественным характеристикам сырья, сданного «Роснефтью» в трубопроводную систему», – сказал Сечин, таким образом по сути обвинив транспортировщика – «Транснефть» – во всех проблемах.

В ответ «Транснефть» обвинила «Роснефть» в том, что та противодействовала принятию законопроекта о трубопроводном транспорте — речь в нем шла, в том числе, о контроле качества. Кроме того, в «Транснефти» заявили, что во время всех совещаний по ситуации с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» представители «Роснефти» якобы требовали сначала решить денежные вопросы, а о практических шагах по решению проблемы говорить отказывались.

«В этой придуманной новой «большой игре», по нашему мнению, «Роснефть» фактически солидаризировалась с «Deutsche Welle» и «Reuters» объявленным ей самой «подразделением заинтересованных иностранных спецслужб» (цитирование по п/р), действительно публикующими различные слухи, только если эти слухи несут негативный подтекст о поставках нефти из России. Теперь же складывается впечатление, что и «Роснефть» не отстает от «своих шпионов», придумывает такие же «фейки»...



Обернулось так, что сама «Роснефть» стала выступать, подпевая этим двум изданиям. Одним из главных итогов визита Игоря Сечина на НПЗ «Роснефти» в немецком городе Шведт стали многочисленные негативные публикации о российской нефти в СМИ Германии. Вызывает горькое сожаление, что в роли нашего недоброжелателя выступает наш серьезный партнер – «Роснефть». Во всех этих случаях целятся в «Транснефть», но неизменно попадают в Россию», – подытожили в «Транснефти».

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Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в комментарии РБК посоветовал коллегам «успокоить нервы».

«Лучший способ успокоить нервы — говорить правду. Никто не может понять, каким образом через «Лопатино» стало возможно отравление 5 млн т нефти. Это ноу-хау. Расскажите об этом, и все будут спокойны», — заявил Леонтьев.

Напомним, скандал с загрязненной органическими веществами нефтью разразился в апреле, когда нефтепровод «Дружба» приостановил экспорт в Польшу, Германию, Чехию, Словакию и Венгрию больше чем на месяц.