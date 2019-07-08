Депутаты просят Путина ввести экономические санкции против Грузии. Проект документа уже готов

Госдума намерена попросить правительство и Владимира Путина ввести экономические санкции против Грузии. Проект постановления опубликован 8 июля в базе данных нижней палаты парламента.

В документе сказано, что необходимость принятия специальных экономических мер вызвана «непрекращающимися антироссийскими провокациями» в Грузии. Парламентарии указывают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений.

Несколькими часами ранее сообщалось, что Госдума намерена выступить с предложением о запрете ввоза грузинских алкогольных и неалкогольных напитков. Также парламентарии хотят отказаться от возможности переводить деньги в республику из России.

Об антигрузинских санкциях заговорили после скандала на телеканале «Рустави-2», в эфире которого журналист Георгий Габуния исполнил бранный монолог, адресованный Путину и его семье. После этого ведущего отстранили от работы на 2 месяца, однако Рамзану Кадырову, например, этого мало. Он требует извинений от руководства Грузии и жёстких санкций в отношении страны.