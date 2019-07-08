«Санта-Барбара» или как Сутормин оказался в «Зените» проездом через Казань

Звонки президенту, вмешательство первых лиц газовой отрасли и неожиданная самоирония: Алексей Сутормин все-таки начнет новый сезон в петербургском клубе. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о самом залихватском трансфере этого лета.

Василий Пономарев/Коммерсантъ

Футболиста ждали в «Зенит» все последние полгода. Сутормин — чуть ли не единственный футболист из соперников петербургского клуба, которому Сергей Семак отвешивал комплименты по ходу сезона. Помимо очевидных игровых обстоятельств, необходимо отметить и идеологические обстоятельства: Алексей провел 3 года в Академии «Зенита», сыграл 2 матча в молодежной команде и с натяжкой, — как и Далер Кузяев, – может считаться собственным воспитанником, которых в петербургском клубе в настоящий момент, мягко скажем, немного.

Переговоры с «Зенитом» шли до 28 июня. Сообщалось, что игроку предлагалась зарплата в 500 тысяч евро в год — относительно немного по сравнению с предыдущими щедрыми годами в петербургском клубе. Затык случился с так называемыми агентскими деньгами : представители футболиста настаивали на единоразовой выплате в 1,2 млн евро, что категорически не устраивало «Зенит». Фигура агентов Сутормина вызывают как минимум. уважение: считается, интересы игрока представляет дуэт из Олега Артемова и Алексея Рыскина. Так бывает иногда в российском футболе, что для выполнения агентской деятельности в реальности не нужно обладать собственно агентской лицензией, скорее необходим авторитет и социальный капитал. Рыскин, судя по открытым источникам, этим однозначно обладает: в некоторых источниках он упоминается не как спортивный директор ФК «Ростов» (это его нынешняя должность), а как человек, отзывающийся на обращение Леха Таганский или Леша Безухий.

Переговоры застопорились, 29 июня было объявлено, что Сутормин перешел в «Рубин» и показалось, что мыльная опера, связанная с переходом, подошла к концу. При этом настроение футбольной общественности вполне можно описать существительным «удивление». Бывший советник президента «Оренбурга» Владимира Кияева Марко Трабукки в интервью «Спорт-Экспрессу» описал переговоры с «Зенитом» так: «Знаю, что чемпионы действительно нацеливались на Алексея — игрока хотели видеть и тренер, и клуб. Несколько раз общался со спортивным директором питерцев Хавьером Рибалтой. После этого нам — мне и Хавьеру — сообщили, что вопрос с переходом будут напрямую решать президенты клубов (прим. ред. – речь идет об Александре Медведеве и Владимире Кияеве, генеральном директоре «дочки» «Газпрома» «Газпром добыча Оренбург»). Удивлен, что у питерцев не получилось взять Сутормина».

Игрока представили в социальных сетях казанского клуба, Алексей принял участие в товарищеском матче на сборах, дал интервью: «Хорошо все, хорошая команда и коллектив. Адаптация проходит, надеюсь, она пройдет как можно быстрее и к сезону подойдем в полной боевой готовности. Надеюсь, в «Рубине» я стану еще сильнее и буду играть еще лучше. Насчет города даже не сомневаюсь, что Казань красивая. И родители, и жена хотели сюда приехать, так что здорово, что судьба нас с Казанью свела».

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По информации татарского издания «БИЗНЕС Online», «Рубин» должен был заплатить «Оренбургу» около 2 млн евро в несколько траншей. По информации «Фонтанки», в теории Сутормин при желании вообще мог покинуть клуб с Урала на правах свободного агента: в «Оренбурге» весной были проблемы с выплатами зарплаты в срок.

Оказалось, что, несмотря на публичные признания футболиста и даже упоминание жены (а обычно это знак того, что решение окончательное), до конца этой трансферной саги было еще далеко.

3 июля Семак сдержанно прокомментировал переход Сутормина в клуб из столицы Татарстана: «Мне как тренеру Сутормин был интересен. Что произошло? Он выбрал «Рубин» для продолжения карьеры, насколько я понимаю. Это его выбор».

Как утверждают авторы «БИЗНЕС Online», Семак был настолько заинтересован в игроке, что после перехода полузащитника в «Рубин», якобы, высказал свое недовольство руководителям клуба и лично Алексею Миллеру. Татарские журналисты утверждают, что вариант с переходом в «Рубин» окончательно отпал после общения Миллера и президента республики Татарстан Рустама Минниханова. По информации «Фонтанки» сердитый звонок из башни на набережной Наметкина в Москве точно получил Владимир Кияев. В «Оренбурге» на время этих приключений раздел официального сайта с игроками попросту закрыли прямым распоряжением директора клуба Игоря Дегтярева.

В понедельник итоговый трансфер в «Зенит» Сутормина все-таки состоялся. Отдадим должное самоиронии медиа-службы петербургского клуба: новость о переходе пришла в виде стилизации под открывающие титры сериала «Санта-Барбара».

Первое интервью новичка «Зенита» предварялось подводкой «вы ждали это интервью». В частности, полузащитник отметил: «Сначала я, как все знают, действительно оказался в Казани, чему на самом деле обрадовался, так как с этим переходом в моей карьере появилась определенность. Но затем узнал, что «Зенит» по-настоящему заинтересован во мне, и я благодарен казанцам, что они не стали препятствовать переговорам». Предсказуемые комплименты достались и еще одному населенному пункту: «Петербург — очень хороший город, и я, естественно, заезжал сюда в течение этих 7 лет. Рад вернуться, потому что этот город очень многое мне дал — как в футбольном плане, так и в человеческом. Здесь я по-иному стал смотреть на многие вещи, в духовном и моральном плане Петербург мне очень помог».

Отдельные аплодисменты достаются сммщикам «Рубина», которые попрощались с Алексеем коллажем из фотографий с подписями: «Первая тренировка с «Рубином», первое интервью в «Рубине», первый контрольный матч за «Рубин», первое послематчевое флэш-интервью в «Рубине». Спасибо за все, Алексей!».

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Ажиотаж вокруг перехода Сутормина понятен. Со следующего сезона начинает действовать новый лимит на легионеров, который предполагает всего 8 легионеров в заявке: понятно, что спрос на футболистов с российским паспортом начинает ажиотажно расти. Весною колумнист «Фонтанки» Александр Дорский и автор sports.ru называл футболиста «Оренбурга» новой звездой РПЛ. Действительно, из русских игроков Сутормин, несмотря на всего лишь один блестящий сезон на высшем уровне, – важный ликвидный трансферный актив во многом, как отмечают эксперты, благодаря его универсальности. Алексей уже показал, что может играть и в обороне, и в атаке, и на правом фланге, и на левом.

В официальном сообщении «Зенита» отмечается, что соглашение заключено с «Рубином», и это при том, что в реальности трудовая книжка Сутормина Оренбург так и не покинула: в Казань прибыл только трансферный лист. Срок контракта с «Зенитом» — 3 года с возможностью продления на год.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"