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Происшествия
08.07.2019 21:58
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СКР: 15 кабардино-балкарских полицейских заработали 42 миллиона на пропуске алкоголя в регион

Следственный комитет России обвинил 15 полицейских из Кабардино-Балкарии в получении взяток на сумму в 42 миллиона рублей. 

Как 8 июля сообщает на своём сайте СКР, в 2017-2018 годах правоохранители якобы получили эти деньги за то, что незаконно пропустили на территорию региона партии алкогольной продукции. Следователи считают, что во главе преступного сообщества стоял замглавы регионального управления ГИБДД. 

14 обвиняемых арестованы, еще один объявлен в международный розыск. В СК отметили, что часть обвиняемых заключили сделку со следствием и дают признательные показания.

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