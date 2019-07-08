«Все вопросы урегулированы, все недомолвки сняты». В ЛДПР передумали ругаться с Бегловым и простили Капитанова

Партия ЛДПР выпустила заявление о намерении сотрудничать с правительством Санкт-Петербурга. Как говорится в сообщении партийной пресс-службы, в решении с вопросом о назначении Олега Капитанова в Смольный произошло недоразумение.

«Исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову было сообщено, что руководство ЛДПР согласно с вхождением нашего кандидата Капитанова О.А. в правительство города. В свою очередь, Капитанов О.А. был уведомлен, что руководство ЛДПР согласно на его переход в структуры города. Поскольку произошёл разрыв в этих информационных связях, у руководства ЛДПР возникло мнение, что переход Капитанова О.А. был оформлен без необходимых консультаций», – утверждают в партии.

По словам ЛДПРовцев, в решении этих вопросов было задействовано много людей, и не все оказались правильно проинформированы.

«По поручению руководителя партии пресс-служба ЛДПР уполномочена заявить: на данный момент все вопросы урегулированы, все недомолвки сняты. Вопрос закрыт. Мы формально сотрудничаем с правительством Санкт-Петербурга», – утверждают в ЛДПР.

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Напомним, 25 июня врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании правительства в ответ на жалобу кандидата, что он не может собрать муниципальный фильтр, предложил Капитанову возглавить комитет по межнациональным отношениям, откуда неделю назад ушёл председатель Олег Махно. Капитанов ответил: «ЛДПР выступает за Россию для русских. Русские – это многоциональный народ, и надо об этом помнить». И согласился.

Против этого назначения выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский. «Он согласился возглавить комитет Смольного по межнациональным отношениям под давлением чиновников городской администрации и уже в ближайшее время напишет заявление об увольнении с этой должности», – сначала заявил партийный лидер. Также он обвинил в совершении этой спецоперации Александра Харичева, начальника Управления президента по обеспечению деятельности Госсовета администрации президента. Следом сын Жириновского, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, опубликовал открытое письмо Александру Беглову. «При честном голосовании вы проиграете абсолютно любому кандидату. Не потому что вы — плохой специалист, а потому, что ваши первые неловкие шаги в избирательной кампании неприемлемы ни с юридически-правовой, ни с морально-этической точек зрения».

Сам Олег Капитанов уверял, что ведет переговоры с Жириновским, несмотря на то, что тот утверждал, что исключил бывшего кандидата в губернатора из партии.