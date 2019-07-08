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Общество
08.07.2019 21:39
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Возле офиса украинского телеканала, планировавшего телемост с Россией, жгут файеры

В Киеве у офиса телеканала NewsOne, который планировал провести телемарафон «Надо поговорить» с «Россией 1», вечером 8 июля проходит акция протеста.

Как передает «Громадське», около офиса собрались около ста человек без политической символики, зато с файерами. Они требовали отобрать у телеканала лицензию. 

Напомним, ранее Генпрокуратура Украины посчитала планы по проведению телемарафона «покушением на совершение госизмены». 

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Справка:

Напомним, на 12 июля был запланировал телемост, в рамках которого «россияне и украинцы, далекие от политики» смогли бы обсудить различные вопросы. Ведущими с российской стороны были выбраны Андрей Малахов и Мария Ситтель, а Елена Кирик и Василий Голованов должны были представлять Украину. Президент Владимир Зеленский назвал идею «провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом». Он увидел в инициативе попытку разделить украинцев. Национальный союз журналистов Украины обвинил телеканал во «внутрикремлевской пропаганде». 8 июля NEWSONE в одностороннем порядке отменил телемарафон.

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