Возле офиса украинского телеканала, планировавшего телемост с Россией, жгут файеры
В Киеве у офиса телеканала NewsOne, который планировал провести телемарафон «Надо поговорить» с «Россией 1», вечером 8 июля проходит акция протеста.
Как передает «Громадське», около офиса собрались около ста человек без политической символики, зато с файерами. Они требовали отобрать у телеканала лицензию.
«Ідемо на телеміст!» — під офісом телеканалу NewsOne у Києві влаштували акцію протесту pic.twitter.com/fDfMEE28ON— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 8 июля 2019 г.
Напомним, ранее Генпрокуратура Украины посчитала планы по проведению телемарафона «покушением на совершение госизмены».
Справка:
Напомним, на 12 июля был запланировал телемост, в рамках которого «россияне и украинцы, далекие от политики» смогли бы обсудить различные вопросы. Ведущими с российской стороны были выбраны Андрей Малахов и Мария Ситтель, а Елена Кирик и Василий Голованов должны были представлять Украину. Президент Владимир Зеленский назвал идею «провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом». Он увидел в инициативе попытку разделить украинцев. Национальный союз журналистов Украины обвинил телеканал во «внутрикремлевской пропаганде». 8 июля NEWSONE в одностороннем порядке отменил телемарафон.