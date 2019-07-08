Возле офиса украинского телеканала, планировавшего телемост с Россией, жгут файеры

Справка:

Напомним, на 12 июля был запланировал телемост, в рамках которого «россияне и украинцы, далекие от политики» смогли бы обсудить различные вопросы. Ведущими с российской стороны были выбраны Андрей Малахов и Мария Ситтель, а Елена Кирик и Василий Голованов должны были представлять Украину. Президент Владимир Зеленский назвал идею «провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом». Он увидел в инициативе попытку разделить украинцев. Национальный союз журналистов Украины обвинил телеканал во «внутрикремлевской пропаганде». 8 июля NEWSONE в одностороннем порядке отменил телемарафон.