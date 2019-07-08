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Спорт
08.07.2019 21:24
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«Зенит» продал Набиуллина в «Сочи», но сохранил право выкупа

Футбольные клубы «Зенит» и «Сочи» достигли соглашения о переходе защитника Эльмира Набиуллина. Как сообщает 8 июля пресс-служба петербургской команды, по условиям сделки сине-бело-голубые сохраняют за собой приоритетное право обратного выкупа игрока.

Напомним, Набиуллин перешёл в «Зенит» 15 февраля 2018 года, подписав 4,5-летний контракт. Однако постоянным футболистом основного состава так и не стал, сыграв во второй половине сезона 2018/19 всего в трех официальных матчах.

Ранее в «Сочи» из «Зенита» уже перешли три игрока – Дмитрий Полоз, Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов. Ожидается, что по тому же маршруту проследует и Антон Заболотный. Напомним, «Сочи» был сформирован из петербургского «Динамо».

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