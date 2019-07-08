«Пехотинец Путина» почти сутки думал, как ответить обматерившему президента журналисту. Начал с того же

Рамзан Кадыров эпистолярно отреагировал на бранный монолог грузинского ведущего Георгия Габуния. Цитировать главу Чечни, как и сюжет «Рустави-2», – проблематично.

Оскорблениями Кадыров начал свою отповедь, опубликованную вечером 8 июля в его Telegram-канале. Два нецензурных слова, обвинения в трусости и отсутствии маскулинности предваряют цепь дедуктивных размышлений.

«Любые попытки свести случившееся к выходке отдельно взятого журналиста несостоятельны, неуклюжи и не могут быть ни на каком уровне приняты к сведению. Все произошло, как и было задумано телеканалом, а возможно и за стенами «Рустави-2». Иначе Габуния был бы отключен от прямого эфира на первых же секундах», – пишет Кадыров.

По мнению главы Чечни, речь Габуния оскорбила каждого гражданина России. Он предложил ввести в отношении Грузии жесткие санкции, в течение трех дней закрыть все дороги и тропы, ведущие к этой стране, грузинскому руководству — принести извинения Путину и государству, а против журналиста возбудить уголовное дело за высказывания, оскорбляющие высшее должностное лицо России и задевающие честь и достоинство гражданина России.

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«В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил», – закончил Кадыров.

Ранее МИД России одобрил реакцию Грузии на выходку Габуния. Большим позором для грузинского народа назвал матерное выступление пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Из товаров первыми в списке на запрет — минеральная вода и вино.

Рамзан Кадыров называет себя пехотинцем Путина и утверждает, что его команда готова пойти на все ради президента и государства.