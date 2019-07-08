Тбилиси протестует: у парламента начались стычки, у телеканала «Рустави 2» снова собирается толпа
Столкновение между участниками двух протестных акций произошло возле грузинского парламента в центре Тбилиси вечером 8 июля. Об этом сообщает Первый канал Грузии.
Протестующие закидывали друг друга бутылками, полицейские вывели нескольких человек. Местные СМИ пишут о том, что задержаны двое. По данным журналистов, столкнулись протестующие против «российской оккупации» и противники «Марша достоинства» (акция местных ЛГБТ-активистов). Отметим, представители ЛГБТ все же прошли со своим маршем, но идти им пришлось под охраной полиции.
Кроме того, акция протеста проходит у офиса телеканала «Рустави 2». Там снова собрались люди, требующие отставки журналиста Георгия Габуния, который в прямом эфире накануне обматерил Путина и его родителей. Ведущего уже на два месяца отстранили от работы, однако протестующие считают, что этого недостаточно.
Справка:
Напомним, напряжение между властями России и Грузии обострилось в июне 2019 года. Поводом стал визит в Грузию депутата Госдумы РФ от КПРФ Сергея Гаврилова, который, выступая в парламенте страны, занял кресло спикера. Российский парламентарий не без труда покинул Грузию. На него пытались напасть местные радикалы. После массовых протестов и разгона демонстрантов полицейскими в отставку ушел премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Российские авиакомпании, по решению Владимира Путина, с 8 июля прекратили регулярное сообщение с Грузией.
Через 4 дня после инцидента с Гавриловым Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества грузинского вина.