Тбилиси протестует: у парламента начались стычки, у телеканала «Рустави 2» снова собирается толпа

Столкновение между участниками двух протестных акций произошло возле грузинского парламента в центре Тбилиси вечером 8 июля. Об этом сообщает Первый канал Грузии.

Протестующие закидывали друг друга бутылками, полицейские вывели нескольких человек. Местные СМИ пишут о том, что задержаны двое. По данным журналистов, столкнулись протестующие против «российской оккупации» и противники «Марша достоинства» (акция местных ЛГБТ-активистов). Отметим, представители ЛГБТ все же прошли со своим маршем, но идти им пришлось под охраной полиции.

Кроме того, акция протеста проходит у офиса телеканала «Рустави 2». Там снова собрались люди, требующие отставки журналиста Георгия Габуния, который в прямом эфире накануне обматерил Путина и его родителей. Ведущего уже на два месяца отстранили от работы, однако протестующие считают, что этого недостаточно.