Двойная радуга над Петербургом. Грозовой фронт подарил жителям не только град с дождём
Петербуржцы могли любоваться двойной радугой вечером 8 июля. Красивое природное явление было заметно из разных районов города, об этом говорит множество постов в соцсетях.
Однако самые красивые фото радуги получились у тех, кто в это время гулял в центре.
Напомним, городское управление МЧС предупреждало горожан и гостей Петербурга о надвигающейся грозе. В отдельных районах даже прошёл град. Завтра погода будет похожей.
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