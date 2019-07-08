Двойная радуга над Петербургом. Грозовой фронт подарил жителям не только град с дождём

Петербуржцы могли любоваться двойной радугой вечером 8 июля. Красивое природное явление было заметно из разных районов города, об этом говорит множество постов в соцсетях.

Однако самые красивые фото радуги получились у тех, кто в это время гулял в центре.

Напомним, городское управление МЧС предупреждало горожан и гостей Петербурга о надвигающейся грозе. В отдельных районах даже прошёл град. Завтра погода будет похожей.