«Тандем-Истейт» подал заявку на реконструкцию теплиц Таврического сада. Сбор предложений закончился

Завершился срок подачи заявок на реконструкцию оранжерей Таврического сада. К Ginza Project и структурам «Газпрома» предсказуемо присоединилось ООО «Тандем-Истейт».

О том, что компания накануне подала заявку, «Фонтанке» 8 июля рассказали источники, близкие к «Тандем-Истейт». В петербургском комитете по инвестициям официально эту информацию не подтвердили. Ранее сообщалось, что компания Владимира Пинчука выразила интерес к объекту. Проект, разработанный студией 3S Development по заказу компании в 2018 году, предусматривает превращение оранжерей в культурно-образовательную площадку под названием Parnik. В его состав войдут межвузовский центр профессий будущего, презентационное пространство, а также рекреационный экопарк. Стоимость проекта – 711 млн рублей.

«Если все-таки будем подавать, то концепция будет в том же ключе», – поясняли в руководстве «Тандем-Истейт» в конце мая. «Тандем-Истейт» ранее заявлялся как один из интересантов еще одного крупного концессионного проекта в Петербурге — реконструкции Конюшенного ведомства.

Проект концессионного соглашения по теплицам Таврического сада комитет по инвестициям опубликовал 27 мая. Из документа следует, что город готов на 35 лет отдать бизнесу 13,2 тыс. кв. м. Для этого инвестор должен вложить не меньше 700 млн рублей, предельная планка – 1,7 млрд рублей. Все работы необходимо завершить к 1 января 2025 года, и тем же летом открыть объект для посетителей. Основанием для публикации стала заявка компании «ТатПроект», связанной с Ginza Project. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, что конкретно предлагает потенциальный партнер города.

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Предполагалось, что если за 45 дней в эту частную концессионную инициативу больше никто не вмешается, договор заключат с «ТатПроект». Однако позднее стало известно, что свою заявку направил Фонд социальный инициатив «Газпрома», а следом и «Тандем-Истейт».

В ближайшее время должно выйти распоряжение комитета, где будут перечислены соискатели, а также указано, соответствуют ли их заявки требованиям. Затем начнется разработка конкурсной документации, а после этого выпущено постановление о конкурсе.