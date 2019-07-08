Три года в «Зените». Хавбек Сутормин официально перешел в петербургский клуб под саундтрек «Санта-Барбары»

Полузащитник футбольного клуба «Рубин» официально перешел в «Зенит». Как сообщает пресс-служба петербургской команды, соглашение с игроком рассчитано на три года с возможностью продления еще на один год.

На своём клубном канале в YouTube «Зенит» 8 июля презентовал Сутормина под звуковое сопровождение из американской мыльной оперы «Санта-Барбара», озаглавив ролик «Главный летний сериал Российской Премьер-лиги».



Переход Сутормина действительно напоминал сериал. «Зенит» вел переговоры с «Оренбургом», когда в процесс вмешался казанский «Рубин», договорившись с игроком на большие деньги (700–800 тысяч евро против 500 тысяч, предложенных «Зенитом»). Уже после перехода игрока в Татарстан стало известно, что трансфер со стороны «Оренбурга» оформил штатный селекционер, не имеющий права подписывать такие бумаги. В результате переход не был официально зарегистрирован. «Зенит» не оставил попыток приобрести футболиста, хотя по регламенту нельзя в течение одного сезона официально играть за три команды.

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По словам юридического представителя полузащитника Юрия Зайцева, такой переход отвечает всем правилам и законам. Как уверяет агент, нет ограничений в переходах в период открытого трансферного окна. Единственный лимит — игрок может в течение одного сезона быть заявлен за три команды, а сыграть за две.

Сутормин является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 29 матчах Российской премьер-лиги и записал на свой счёт 8 голов (2 — с пенальти) и результативную передачу, а также получил 7 жёлтых карточек. Кроме того, в активе полузащитника 2 игры в Кубке России, где он стал автором гола с пенальти и дважды был наказан «горчичником». Ранее он выступал за астраханский «Волгарь» и московский клуб «Строгино».