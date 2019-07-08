Подрядчика «Газпром Арены» и Водоканала признали банкротом

Арбитражный суд Петербурга признал банкротом компанию «Проектное агентство», которая выступала в качестве подрядчика Водоканала, а также при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу. В отношении фирмы введено конкурсное производство. Информация 8 июля появилась на сайте картотеки арбитражных дел.

Банкротный иск в отношении ЗАО «Проектное агентство» осенью 2018 года подало АО «Аэропорт Пулково». В настоящее время обязательства перед кредиторами компании насчитывают сотни миллионов рублей.

«Проектное агентство» с 2015 года получило ряд крупных подрядов. Это, в частности, прокладка канализационного коллектора и снегоплавильни в Шкиперском протоке, канализация для насосной станции на Канонерском острове и аналогичный объект — для пансионата на Граничной улице. Кроме того, компания выполняла ряд тоннельных работ при строительстве стадиона на Крестовском острове. Учредителем и единственным владельцем ЗАО является петербуржец Владимир Кузьмин.

Подробнее об истории ухода с рынка «Проектного агентства» читайте в материале «Фонтанки».