Смольный возвращает подвалы и чердаки горожанам. За полгода общедомовыми признали почти 700 помещений

Профильная межведомственная комиссия по итогам первых шести месяцев 2019 года приняла решение передать в общедомовую собственность 675 нежилых помещений общей площадью более 69 тысяч квадратных метров. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений Петербурга.

Переданные жильцам чердаки и подвалы, с одной стороны, налагают обременение в виде обязанности содержать помещения, с другой стороны, сдача в аренду позволяет направлять дополнительные средства на капитальный ремонт дома или другое улучшение состояния мест общего пользования в здании.

До конца года комитету предстоит рассмотреть вопрос о передаче в общедомовую собственность порядка 1,5 тысяч объектов.

Напомним, в сентябре 2017 года Смольный распорядился приостановить торги по подвалам и пересмотреть выданные ранее отказы передать нежилые помещения в многоквартирных домах в общедомовую собственность.

В случае если объект был признан общедомовым, комитет уведомляет об этом районную администрацию, управляющую компанию и ГУЖА. Если же заявку на признание помещения общедомовым подавали граждане, КИО также направляет уведомления ТСЖ и всем собственникам помещений в доме.