Родину сменил, но старую не забыл. Что известно о главном конструкторе морского ЦКБ, обвиненном в государственной измене

В Петербурге будет рассматриваться уголовное дело о государственной измене. В преступлении обвинен 71-летний уроженец Грузии и бывший гражданин Украины Виктор Прозоров. Материалы дела строго засекречены. Единственное упоминание о Прозорове ФСБ допустила после его ареста в прошлом году.

О поступлении дела в Санкт-Петербургский городской суд сообщила 8 июля объединенная пресс-служба судов города.

«Оно будет слушаться коллегией из трех судей в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно», – уточнили в пресс-службе.

«Фонтанка» узнала некоторые детали о личности Виктора Прозорова. Он родился в 1948 году в Тбилиси. Основным местом его работы стало севастопольское ЦКБ «Черноморец». Это одно из старейших проектно-конструкторских предприятий на территории бывшего СССР.

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После развала Союза Виктор Прозоров остался в Крыму, получил гражданство Украины. Дорос до должностей директора и главного конструктора ЦКБ «Черноморец». Безусловно, обладал множеством секретов.

В 2000 году командующий военно-морскими силами Украины Михаил Ежель наделил бюро правом исполнения базовых функций по всем видам ремонта боевых кораблей и вспомогательных судов.

При Прозорове бюро в 2000-х годах получило заказ на модернизацию единственной подводной лодки ВМС Украины, «Запорожье». Ремонт длился до 2012 года. В 2014-м лодку штурмовали российские силовики, часть экипажа сдалась.

ЦКБ в бытность Прозорова имело отношение к десантным кораблям на воздушной подушке «Зубр», ставшим впоследствии причиной другого уголовного дела о государственной измене. Сотрудник петербургского 1-го ЦНИИ (кораблестроения и вооружения ВМФ) Владислав Никольский, как установил суд, в 2011 году по электронной почте пересылал Украине недостающую для ремонта документацию, за что получил 8 лет колонии. А «Черноморец» как раз в те годы разрабатывал автономную погружающуюся платформу для транспортировки проданных за рубеж «Зубров».

Бюро проектировало, в частности, разведкорабль ВМС Украины «Славутич». После крымских событий он перешел под контроль России.

ЦКБ «Черноморец» тоже стало российским. В 2018 году оно прекратило самостоятельную деятельность, его включили в состав предприятия «Севморзавод» – подразделения Объединенной судостроительной корпорации.

Виктор Прозоров не позднее 2015 года был принят в российское гражданство. «Фонтанке» не удалось узнать, чем именно он занимался. Известно, что род его деятельности был связан с регулярными командировками, в том числе в дальнее зарубежье. Прозоров нередко выезжал в Иран и Китай. Путешествиям в эти две страны он посвятил почти весь 2016 год. С Украиной он тоже связи не разрывал.

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Уголовное дело в отношении Прозорова по статье 275 УК («Государственная измена») возбуждено 27 мая 2018 года. В этот день конструктор был задержан в Санкт-Петербурге. В Москву его конвоировали три оперативных сотрудника ФСБ – двое из Петербурга и один из столицы. Меру пресечения в виде содержания под стражей Лефортовский суд избрал на следующий день, 28 мая. Обвинение Прозорову в госизмене предъявлено 1 июня 2018-го. О его задержании и аресте официально было сообщено спустя четыре дня.