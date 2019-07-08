«Встречка», дерево, велосипед: 6 человек погибли за выходные на дорогах Ленобласти. Петербург обошелся без жертв

За минувшие выходные, 6 и 7 июля, в Петербурге и Ленинградской области произошло 587 дорожных аварий. И если город лидирует по количеству, то наиболее тяжелые последствия были в областных ДТП. Северная столица, впрочем, тоже отметилась крупными авариями, в том числе со скорой.

В Петербурге за прошедшие два дня было зафиксировано 441 дорожно-транспортное происшествие, сообщает 8 июля Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Пострадавшие были в 24 из них. Травмы получили 34 человека, среди которых двое детей. Погибших не было.

В воскресенье, 7 июля, от столкнувшихся машин доставалось зданиям. Ночью на Васильевском острове после столкновения с Hyundai Solaris автомобиль Audi влетел в кондитерскую. Затем на Садовой еще один «Солярис» отправил Daewoo Nexia в Большой Гостиный двор. А уже вечером на Суворовском проспекте Volkswagen Polo отправил BMW X5 в дом. Под раздачу попала еще и женщина-пешеход.

Тем же вечером на перекрестке Невского проспекта с Садовой улицей в аварию попала машина скорой помощи. Ее протаранил мужчина на «Мерседесе». В результате пострадали медики.

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Также вечером 7 июля на перекрестке проспекта Славы и Будапештской улицы, под «крабом», сбили мужчину. «Сломаны ноги и разбита голова. Через 7 минут скорая была на месте», – пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Георгий.

Оказавшиеся на месте ДТП мотоциклисты выставили «живой щит», добавляет он. На фото видно, что они перегородили полосу байком, чтобы автомобилисты не налетели на пострадавшего.

А в ночь на 8 июля на пешеходном переходе через перекрёсток проспектов Художников и Луначарского сбили велосипедиста, сообщают в группе.

«Велосипедист летел на своем велосипеде через пешеходный переход. В это время на свой зелёный сигнал светофора поворачивал водитель авто. И велосипедист просто влетел ему в задний бампер. Водитель авто не виноват в данном случае. Разошлись все мирно», – пишет Полина.

В Ленобласти инспекторы ГИБДД зафиксировали 146 дорожных аварий, в 18 из которых пострадали люди. Травмы получили 17 взрослых и трое детей. Шесть человек погибли.

Ночью субботы, около 1:00, на 13-м километре дороги Павлово – Красные мосты в Тосненском районе 26-летний водитель автомобиля Skoda Octavia вне зоны пешеходного перехода сбил 24-летнего парня, сообщает отдел пропаганды УГИБДД. Затем на пешехода наехала Skoda Roomster под управлением 55-летнего мужчины. Потерпевший погиб на месте.

Вечером того же дня – около 23:30 – в Отрадном под машину угодил велосипедист. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД Кировского района, у дома 76 по Ленинградскому шоссе 49-летний водитель автомобиля Volkswagen сбил 26-летнего парня на велосипеде, ехавшего в попутном направлении. Велосипедист погиб.

А под Лугой юный мотоциклист угодил под электричку на железнодорожном переезде. Причем у него не было ни прав, ни номеров на байке. В итоге подростка увезли в больницу в состоянии комы.

Несколько раз водители вылетали с дороги. Так, около половины десятого утра в Бокситогорске, у дома 23 по Южной улице, 25-летний водитель Skoda Octavia наехал на бордюрный камень, после чего съехал в кювет и опрокинулся. В результате парень получил травмы средней тяжести, его 39-летнего пассажира увезли в удовлетворительном состоянии, а 35-летнего – в тяжелом.

А в половине десятого вечера 6 июля во Всеволожском районе, у дома 80 по Колтушскому шоссе, водитель Mitsubishi Lancer, мужчина лет 30–35, на изгибе дороги зацепил обочину, вылетел с проезжей части, «срубил» березу и перевернулся, пишет «Дорожный инспектор». В результате аварии один человек в машине погиб, и еще одного увезли в крайне тяжелом состоянии. Кто из них водитель, а кто – пассажир, уточняется.

Еще одно похожее ДТП произошло в Выборгском районе области. По данным ГИБДД, около 6:40 7 июля на 78-м километре автодороги Зеленогорск – Приморск – Выборг 34-летний водитель автомобиля Ford Focus съехал на обочину и врезался в дерево. Мужчина погиб.

Не обошлось и без аварий на «встречке». Днем 6 июля на трассе «Нарва» под Кингисеппом столкнулись легковушка и фура. Как сообщали в ГИБДД, около 16 часов 60-летний мужчина на «Хонде» выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом DAF. В результате водитель Honda погиб.

А спустя несколько часов, около 20:40, на 2-м километре 2-го подъезда к Выборгу 50-летний водитель Skoda Fabia выехал на «встречку» и столкнулся с Volkswagen Caddy под управлением 29-летнего мужчины.

В результате в «Шкоде» погибла пассажирка. Водителя увезли в удовлетворительном состоянии, пассажира-мужчину – в среднем. Водитель и пассажирка «Фольксвагена» были в удовлетворительном состоянии.