Лайфхак для любителей рэпа. Японцы арендуют каршеринг, чтобы никуда не ездить

Все большее число пользователей каршеринга в Японии арендуют автомобили не для того, чтобы куда-нибудь поехать. Вместо этого они используют машину в качестве «личного пространства» посреди большого города.

Машина становится местом, где можно уединиться и поговорить с друзьями, спокойно поболтать по телефону или встретиться с деловым партнером, отдохнуть и даже поспать, пишет 8 июля Asahi Shimbun. Такой неожиданный факт выяснился в ходе опросов клиентов, проведенных ведущими каршеринговыми компаниями страны.

Первоначально компании были озадачены тем фактом, что их автомобили имеют неожиданно малый пробег по сравнению с количеством арендаторов. Проверив записи регистрирующих устройств, компании с удивлением обнаружили, что некоторые клиенты вообще не трогались с места. После этого не оставалось ничего иного, как провести анонимный опрос среди постоянных клиентов. И он дал неожиданный результат: многие арендаторы и не собирались никуда ехать.

Так, клиенты компании Times24 Co., оперирующей более чем миллионом автомобилей, признавались, что использовали салон для хранения сумок, когда все камеры хранения в супермаркете заняты, или в качестве рабочего места. Также во время землетрясения в 2011 году в прокатных машинах заряжали мобильные телефоны.

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Клиенты другой компании, NTT, арендовали транспортные средства, чтобы смотреть телевизор, переодеваться в костюмы на Хэллоуин, практиковаться в пении, рэпе или английском языке и даже наносить макияж.

Как известно, стоимость аренды автомобиля на стоянке ниже стоимости того же автомобиля в движении (в Петербурге цена «простоя» составляет от 2,5 рублей в минуту, а цена езды — от 8 рублей в минуту). В Японии «стоянка» обходится в 400 йен за полчаса, что примерно равно 7,8 рубля в минуту — по местным стандартам очень дешево. При этом каршеринговые автомобили попадаются в японских городах буквально на каждом шагу: по всей стране есть более 12 тысяч точек аренды автомобилей.

В среднем, как установили опросы, каждый восьмой клиент использовал арендованный автомобиль «не по назначению». Компаниям такое поведение клиентов приносит убытки, поскольку клиент не платит обычную плату за пробег, а значит автомобиль приносит меньше денег. При этом часто пользователи тратят бензин, включая двигатель — летом, чтобы работал кондиционер, а зимой — отопление.

«Мы не рекомендуем нашим клиентам арендовать транспортные средства для других целей, кроме как для поездок», — заявил Asahi Shimbun представитель отдела по связям с общественностью каршеринговой компании Orix. Но похоже, компании все-таки смирились с тем, что люди используют арендованные автомобили по своему усмотрению — пусть даже для того, чтобы наряжаться на Хеллоуин.