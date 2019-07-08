Признавший вину фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский заявил, что дал показания под давлением следователя

Один из фигурантов дела «Нового величия» Павел Ребровский заявил на заседании, что дал показания под давлением следователя. Тот якобы пугал его более тяжкой статьёй. Об этом 8 июля сообщил корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

В апреле Ребровский признал вину и заключил сделку со следствием, в итоге он был приговорен к 2,5 годам колонии и «принудительным мерам медицинского характера амбулаторного типа». На заседании в понедельник он давал показания уже как свидетель.

Дело рассматривают в отношении восьми фигурантов, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Ранее двое участников процесса, в том числе Ребровский, признали вину и заключили сделку со следствием.

На заседании Павел Ребровский заявил, что признался он под давлением следователя, который угрожал ему 205-й статьей (совершение террористического акта).

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«Было так: "Либо ты сейчас подписываешь, либо я тебе даю 205-ю статью"», – приводит слова Ребровского «Медиазона». Но в суде прокурор затребовал четыре года, а в итоге пошедший на сделку получил 2,5 года.

«Меня очень сильно напрягло, что прокурор четыре года реального срока запросил», – объяснил сегодня свои признательные показания осужденный.

По словам Ребровского, арендовал помещение для встреч, создал устав и отделы организации именно Руслан Д., которого в СМИ называли внедренным агентом — предположительно ФСБ. По словам осужденного, именно этот человек был лидером организации.

Целью организации Ребровский назвал расклеивание листовок о воровстве чиновников. Какую-либо террористическую и радикальную деятельность группы он отрицает и говорит, что всё это на допросах выдумал следователь.

Напомним, российские артисты в понедельник опубликовали ролик в поддержку фигурантов дела «Нового величия».