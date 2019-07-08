В Петербурге судья защитила общественность от скабрезностей Шнурова. Параллели между Москвой и вагиной ужаснули

Петроградский райсуд вынужденно приобщился к контенту интернет-канала футбольного клуба «Зенит», на котором вышло ток-шоу с участием Шнурова. Судья волевым решением сократила аудиторию, предпочтя смущаться в узком кругу.

Петроградский районный суд 8 июля приступил к рассмотрению иска о защите чести и достоинства, заявленного продюсером и солистом группы «Ласковый май» Андреем Разиным. Подкрепляя претензии к ФК «Зенит», музыкант предложил судье Елене Галкиной лично оценить высказывания Сергея Шнурова о Москве и приложил диск с записью передачи на клубном интернет-канале Z+.

По мнению Разина, лидер «Ленинграда» в своём полутораминутном спиче оскорбил столицу, память города-героя и его защитников в Великой Отечественной войне. После некоторых раздумий к требованиям удалить ток-шоу с канала истец добавил необходимость принести официальные извинения. В противном случае из опороченного города он собирается уехать. «Зенит» вниманием Разина не балует. Побывав на предварительном заседании, представитель клуба попросил суд рассматривать иск без него.

Стиль Шнурова едва ли мог быть незнаком Елене Галкиной, и перед тем, как слушать непристойности, судья решительно оградила уши немногочисленных слушателей. Начала с корреспондента «Фонтанки».

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«Уважаемый товарищ, у нас здесь не пользуются телефонами. Если вы хотите записывать, то уберите его», – обнаружила Елена Сергеевна внезапную непереносимость гаджетов, как будто позабыв о принципе открытости и о том, что разрешение суда на открытом заседании по закону требуется только для фото- и видеосъёмки, а также для трансляции по радио и ТВ. Избавиться от раздражающего фактора судья пригласила пристава.

Второй слушатель, поддерживающий Андрея Разина, в зале также не задержался. Посмотрев самое начало 45-минутной передачи, судья закрыла процесс из-за обилия мата.

«Всё посмотрела. Сказала, что это ужасно. Там же одна брань», – после заседания ретранслировал реакцию Елены Галкиной Разин. Решение по своему иску он рассчитывает услышать 10 сентября.