Милана Тюльпанова мечтает о Федеральном собрании, но пока идет в муниципалы. Она хочет быть «нашим инструментом»
Бывшая жена Александра Кержакова, дочь экс-сенатора от Петербурга Вадима Тюльпанова сделала первый шаг на пути в российский парламент. Она зарегистрировалась муниципальным депутатом, но грезит чем-то большим.
«Первый раз в первый класс», – так можно охарактеризовать пост Миланы Тюльпановой от 8 июля. Она лично дошла до муниципалитета «Гавань» на Васильевском острове и подала документы в качестве кандидата в депутаты.
«Завершилась первая ступень моего нового этапа в жизни, – обрадовала Милана подписчиков в Instagram, позируя на фоне вывески. – Да, я понимаю, что для многих эта новость неожиданная».
Сегодня завершилась первая ступень моего нового этапа в жизни. Я собрала и сдала все документы в муниципальную избирательную комиссию. Да, я понимаю, что для многих эта новость неожиданная. Но я действительно искренне надеюсь, что все мои документы собраны правильно и пройдут регистрацию , после чего я стану кандидатом в муниципальные депутаты от района Гавань. Последние два года моей жизни открыли мне глаза на огромное количество проблем в нашем обществе. Я научилась не только справляться со многими сложностями, но,прежде всего,я хочу быть полезной обществу с тем бэкграундом,который у меня есть. Я неоднократно говорила о том,что хочу помогать женщинам,пострадавшим в результате деструктивных отношений не только на уровне юрисдикции и психоанализа,но и на законодательном уровне в том числе. И,если когда-нибудь у меня появится возможность внести коррективы,хотя бы предложить эти коррективы в закон , касающийся матери и ребёнка,это уже будет большой победой для меня. Тем более , перед моими глазами пример моего отца , который при любой возможности помогал людям. Сейчас, будучи просто Миланой – ничего глобального я сделать не могу. Моя цель – с вашей помощью и с вашей поддержкой идти к цели и , когда-нибудь , также , как мой отец , войти в двери Парламента нашей страны! Я искренне хочу быть вашим инструментом в области законодательной власти. Пожалуйста, поддержите меня,мне очень нужна ваша поддержка?
По словам Тюльпановой, последние два года жизни открыли ей глаза на огромное количество проблем в обществе.
«Я хочу быть полезной обществу с тем бэкграундом, который у меня есть. Я неоднократно говорила о том, что хочу помогать женщинам, пострадавшим в результате деструктивных отношений не только на уровне юрисдикции и психоанализа, но и на законодательном уровне в том числе», – развила Милана свою мысль.
О будущем женщина тоже задумывается. Она, если верить посту, мечтает: «Моя цель — с вашей помощью и с вашей поддержкой идти к цели и, когда-нибудь, так же, как мой отец, войти в двери парламента нашей страны! Я искренне хочу быть вашим инструментом в области законодательной власти».
Милана Тюльпанова – дочь покойного сенатора Вадима Тюльпанова. Ей 25 лет, высшим образованием пока не обладает. Она и Александр Кержаков развелись в апреле 2019 года после затяжного судебного процесса.