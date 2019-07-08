Милана Тюльпанова мечтает о Федеральном собрании, но пока идет в муниципалы. Она хочет быть «нашим инструментом»

Бывшая жена Александра Кержакова, дочь экс-сенатора от Петербурга Вадима Тюльпанова сделала первый шаг на пути в российский парламент. Она зарегистрировалась муниципальным депутатом, но грезит чем-то большим.

«Первый раз в первый класс», – так можно охарактеризовать пост Миланы Тюльпановой от 8 июля. Она лично дошла до муниципалитета «Гавань» на Васильевском острове и подала документы в качестве кандидата в депутаты.

«Завершилась первая ступень моего нового этапа в жизни, – обрадовала Милана подписчиков в Instagram, позируя на фоне вывески. – Да, я понимаю, что для многих эта новость неожиданная».

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По словам Тюльпановой, последние два года жизни открыли ей глаза на огромное количество проблем в обществе.

«Я хочу быть полезной обществу с тем бэкграундом, который у меня есть. Я неоднократно говорила о том, что хочу помогать женщинам, пострадавшим в результате деструктивных отношений не только на уровне юрисдикции и психоанализа, но и на законодательном уровне в том числе», – развила Милана свою мысль.

О будущем женщина тоже задумывается. Она, если верить посту, мечтает: «Моя цель — с вашей помощью и с вашей поддержкой идти к цели и, когда-нибудь, так же, как мой отец, войти в двери парламента нашей страны! Я искренне хочу быть вашим инструментом в области законодательной власти».

Милана Тюльпанова – дочь покойного сенатора Вадима Тюльпанова. Ей 25 лет, высшим образованием пока не обладает. Она и Александр Кержаков развелись в апреле 2019 года после затяжного судебного процесса.