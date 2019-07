Маск заявил, что Tesla может прекратить продавать автомобили частным клиентам

Как только удастся создать по-настоящему автономные автомобили и будет принято законодательство, позволяющее использовать такие машины на обычных дорогах, Tesla намерена прекратить продажи электрокаров в частные руки.

Глава компании Илон Маск заявил, что когда можно будет внедрять «роботакси», Tesla, возможно, перестанет продавать автомобили потребителям, по крайней мере по той цене, по которой продает сейчас, пишет 8 июля Electrek. Уже сейчас любая купленная Tesla, по мнению Маска, является ценным активом, который может быть использован для получения доходов.

В дальнейшем, согласно планам Маска, компании будет гораздо выгоднее самой использовать автомобили как беспилотное такси, чем продавать их. А если кто-то все-таки захочет приобрести Tesla, ему надо будет заплатить не 40-50 тысяч долларов, как сейчас, а раз в десять больше.

Дело в том, что, по предварительным расчетам, одно роботакси может принести около 330 тысяч долларов чистой прибыли, что несравненно больше, чем сегодняшняя розничная цена на электромобили. Именно поэтому Маск торопит потенциальных покупателей приобретать его автомобили с тем, чтобы в будущем иметь возможность «сдавать его в аренду» самой Tesla.

Новая концепция Илона Маска, по мнению Electrek, опирается на несколько предположений. Первое: Tesla сможет создать надежное полностью беспилотное транспортное средство, которое не нуждается в контроле со стороны человека. Второе: такое транспортное средство будет безопаснее и дешевле, чем автомобиль с водителем за рулем. И, наконец, третье: такие такси-роботы смогут зарабатывать больше, чем составляют расходы на покупку обычного автомобиля плюс расходы на его эксплуатацию. Если все эти три предположения окажутся правдой, то, безусловно, компании будет выгоднее не продавать автомобиль и иметь проблемы, схожие с нынешними по части логистики, обслуживания и ремонта, а оставить его себе, при этом полностью контролируя условия его эксплуатации.

В любом случае Илон Маск уже сегодня предупредил, что автомобиль, способный передвигаться полностью автономно, будет стоить в несколько раз дороже, чем нынешний, поскольку он обладает «в разы большей ценностью, чем не-автономный».

To be clear, consumers will still be able to buy a Tesla, but the clearing price will rise significantly, as a fully autonomous car that can function as a robotaxi is several times more valuable than a non-autonomous car