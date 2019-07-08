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08.07.2019 18:51
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Житель Курска отсудил 2 миллиона рублей за царские монеты, которые «потеряли» полицейские при транспортировке

Ленинский районный суд Курска обязал Минфин выплатить местному жителю Александру Снегирёву более 2 млн рублей за клад, который потеряла полиция. Об этом 8 июля сообщил корреспондент курского телеканала 46tv.ru из зала суда. 

12 лет назад Снегирев ремонтировал свой дом. В подвале он откопал бутылку со старыми монетами. Изначально мужчина не придал находке особого значения. 

«Несколько монет и вывалились. Я посмотрел — ну, желтые, ну, царь нарисован. А что они из себя представляют? Я их никогда не видел», — описывает Снегирев находку.

Он бросил бутыль в подвале, но через 6 лет любопытство всё-таки взяло верх, и владелец дома понёс клад «менялам» на рынке, чтобы прицениться. Мужчину признали счастливчиком, заявив, что в его бутылке более 250 царских монет. После перспективный богач направился в полицию, чтобы сдать найденное и получить свои 50% прибыли. Но ожидание денег затянулось. 

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Сперва клад был осмотрен и оценен. После этого монеты были отправлены в Гохран, но по дороге исчезли. В Москве в опечатанной коробке обнаружили три гаечных ключа и канцелярский степлер. 

В итоге Минфин и МВД решили, что компенсация Снегиреву не положена. Курянин обратился в суд. По словам адвоката Алексея Смирнова, из-за «потерянного» клада возбудили уголовное дело, по какой статье — не уточняется. Расследование приостановлено.

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