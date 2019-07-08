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Суд отказался от пяти миллионов. Домашний арест Калви продлили на три месяца
Басманный суд Москвы продлил на три месяца — до 13 октября — домашний арест старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом 8 июля пишут «Ведомости».
Калви во время заседания суда просил его освободить и предлагал залог в 5 млн рублей. По словам бизнесмена, он уже дал показания, которые «объясняют действия банка и необоснованность обвинения».
«Это самая большая победа Юсупова и Аветисяна — изоляция меня и моих партнеров, лишение возможности полноценной защиты», — подчеркнул Калви.
Напомним, именно акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов написал заявление в ФСБ о хищении у банка 2,5 млрд руб.
Справка:
В феврале Басманный суд Москвы отправил в СИЗО основателя Baring Vostok Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест. В мае пресс-служба Baring Vostok сообщила, что Калви надеется принять участие в мероприятиях ПМЭФ в Санкт-Петербурге, где он давно зарегистрирован как участник, однако в итоге съездить в Северную столицу у него так и не получилось. Из-за дела Калви от участия в ПМЭФ отказалась делегация США.