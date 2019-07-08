Суд отказался от пяти миллионов. Домашний арест Калви продлили на три месяца

Басманный суд Москвы продлил на три месяца — до 13 октября — домашний арест старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом 8 июля пишут «Ведомости».

Калви во время заседания суда просил его освободить и предлагал залог в 5 млн рублей. По словам бизнесмена, он уже дал показания, которые «объясняют действия банка и необоснованность обвинения».

«Это самая большая победа Юсупова и Аветисяна — изоляция меня и моих партнеров, лишение возможности полноценной защиты», — подчеркнул Калви.

Напомним, именно акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов написал заявление в ФСБ о хищении у банка 2,5 млрд руб.