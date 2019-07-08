Журналиста «Рустави 2», поливавшего грязью Путина и его родителей, отстранили от работы на два месяца

Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния отстранён от работы на два месяца. Решение принято органом саморегулирования телеканала и опубликовано на сайте издания 8 июля.

Накануне Габуния обратился на русском языке к Владимиру Путину в выпуске программы «Постскриптум». Он начал свою речь с того, что назвал президента «большим другом», впрочем, на этом любезности кончились. Почти минуту грузинские телезрители слушали ругательства в адрес российского лидера и его родителей. Конструктива в речи, впрочем, не было – лишь набор выражений, привычный маргинальным слоям. Упомянул Габуния и самое важное для грузин слово – «мама».

«По решению органа саморегулирования, полномочия Георгия Габуния полностью приостановлены на два месяца. Это ограничение касается всех передач, которые он готовит или ведет», – сказано в сообщении «Рустави 2».

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал случившееся провокацией и попыткой дестабилизировать ситуацию в стане. Президент Саломе Зурабишвили в своём официальном Twitter написала, что «ненавистнические высказывания, словесная агрессия, оскорбления и провокационные заявления ... идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат только для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе». Недовольными остались и простые зрители. Руководство телеканала на фоне акции протеста приняло решение ночью прервать эфир и потребовало от властей обеспечить безопасность сотрудников. Дирекция «Рустави 2», принеся извинения за поведение своего ведущего, одновременно заявила, что существует «реальная угроза расправы с телекомпанией», и обвинила власти в попытке ограничить свободу слова.

Одним из первых на поступок Габуния отреагировал его коллега Леван Ростомаули. Он демонстративно сжёг своё удостоверение и уволился с телеканала. О том, почему он решил так сделать, читайте в интервью «Фонтанке».