«Простой народ ищет защиты». Тобольская полиция сняла агит-ролик в стиле супергеройского кино

Тобольская полиция решила креативно подойти к решению кадровой проблемы. Сотрудники межмуниципального отдела управления МВД по Тюменской области сняли короткий ролик в стиле супергеройских фильмов.

«Когда город захватила тьма и существование мира стало под угрозой, когда на улицах правят злые силы и нечисть, когда беззаконие и хаос выходят наружу, простой народ ищет защиты», – такими словами начинается клип.

Пользователей знакомят с «народными героями», на чьи плечи ложится борьба с беззаконием. Это патрульный, участковый, следователь, оперативник и инспектор.

Затем следуют кадры задержаний, а заканчивается ролик предложением вступить в ряды МВД и присоединиться к команде МО «Тобольский».