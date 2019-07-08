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Общество
08.07.2019 18:22
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«Простой народ ищет защиты». Тобольская полиция сняла агит-ролик в стиле супергеройского кино

Тобольская полиция решила креативно подойти к решению кадровой проблемы. Сотрудники межмуниципального отдела управления МВД по Тюменской области сняли короткий ролик в стиле супергеройских фильмов.  

«Когда город захватила тьма и существование мира стало под угрозой, когда на улицах правят злые силы и нечисть, когда беззаконие и хаос выходят наружу, простой народ ищет защиты», – такими словами начинается клип. 

Пользователей знакомят с «народными героями», на чьи плечи ложится борьба с беззаконием. Это патрульный, участковый, следователь, оперативник и инспектор.  

Затем следуют кадры задержаний, а заканчивается ролик предложением вступить в ряды МВД и присоединиться к команде МО «Тобольский».

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