Транспортная реформа может обойтись бюджету Петербурга в 23 млрд рублей. Если все пойдет по плану, то 12 млрд вернутся в казну

Реформа общественного пассажирского транспорта, подразумевающая исчезновение почти 300 маршрутов в Петербурге, может стоить городскому бюджету 23 млрд рублей. Именно столько потребуется выплатить перевозчикам, если городские власти примут решение работать по «затратному методу». Объем возможных расходов «Фонтанке» 8 июля подтвердили сразу несколько собеседников, близких к транспортному блоку правительства.

С 2020 года все коммерческие перевозчики – автобусы с буквой «К» – будут перевозить граждан по госконтрактам. Еще месяц назад планировалось, что к октябрю Смольный разыграет на госзакупках 31 лот общей стоимостью 10 млрд рублей. Стоимость контрактов высчитывалась по формуле «расходы минус доходы». Предполагалось, что все собранные с пассажиров деньги пойдут перевозчикам. Бизнес высказывал опасения, что чиновники неверно рассчитали пассажиропотоки, а значит, и объем возможных доходов.

Теперь власти рассматривают схему, при которой деньги, собранные с пассажиров, пойдут в городскую казну, а из стоимости контрактов не будут вычитаться возможные доходы. Если власти пойдут по этому варианту, то общая цена контрактов с перевозчиками вырастет до 23 млрд рублей. Зато, по словам вице-губернатора Эдуарда Батанова, около 12 млрд рублей поступят в бюджет в виде платы за проезд. Председатель комитета по транспорту Александр Головин, обсуждая с корреспондентом «Фонтанки» возможное изменение схемы формирования цены госконтрактов, подчеркнул, что окончательное решение еще не принято, а сама идея пока только обсуждается.

«Фонтанка» подробно рассказывала о готовящейся реформе общественного транспорта: планируется, что почти 300 маршрутов перестанут существовать. 280 из них — это автобусы с буквой «К». Чтобы компенсировать потерю, городские власти выпустят дополнительную технику, откроют 97 новых маршрутов и изменят трассировку у 62 направлений.