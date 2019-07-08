В Озерках появится научно-хранительский центр Кунсткамеры. Правительство РФ выделит на него 4,5 млрд рублей

До 2023 года в Петербурге должен появиться научно-хранительский центр Кунсткамеры. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении на эти цели 4,46 млрд рублей. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

Инвестиции из федерального бюджета на проект будут выделяться в течение 2019–2022 годов. Центр площадью 25 тысяч квадратных метров должны разместить в Озерках в здании по адресу: Заповедная улица, 51, корпус 3. Его начали возводить в 1988 году для научно-исследовательского института прикладной астрономии, но проект так и не был завершен.

Государственным заказчиком проекта центра выступает ФКУ «Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту», заказчиком работ — Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук.