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Город
08.07.2019 18:04
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Тучи берут Петербург в кольцо. К западу от города небо насыпало льда

Петербург окружили ливни с грозами, жители западных районов Ленинградской области демонстрируют в соцсетях выпавший град.

Городское ГУ МЧС предупреждает, что, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во второй половине дня 8 июля в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, а также усиление порывов ветра до 13 м/с.

«Яндекс.Погода» обнадёживает тех, кто собирается уходить с работы, что в ближайшие два часа осадков не ожидается. Но анимация выглядит угрожающе: под Сосновым Бором, Гатчиной и даже Пушкином уже «поливает» и «сверкает».

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Если в центре Петербурга пока солнечно, то в Красном Селе, по словам наших читателей, собираются тучи и громыхает. А на Кингисепп уже обрушились потоки воды и льда. Жители города делятся фотографиями и видео в группе «Кингисепп Сегодня» «ВКонтакте», а в «ДТП и ЧП» пока только тучи.

Тучи берут Петербург в кольцо. К западу от города небо насыпало льда

Напомним, по прогнозам синоптиков, ливни и грозы задержатся в Петербурге до среды.

 

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