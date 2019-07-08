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Происшествия
08.07.2019 18:00
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«Лада» влетела в столб и перевернулась в Саперном. Погиб водитель

«Перевертыш» в Колпинском районе Петербурга днем 8 июля закончился трагедией. Полиция устанавливает личность водителя.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 15:30 в поселке Саперный. По предварительным данным, на Петрозаводском шоссе неизвестный мужчина лет 30–35, управляя автомобилем LADA, врезался в фонарный столб у дома 16. От удара легковушка перевернулась на крышу, добавляют в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

В результате аварии водитель «Лады» получил травмы, не совместимые с жизнью, и умер на месте, его личность устанавливается. Пассажир автомобиля не пострадал.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

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