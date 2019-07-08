Ростуризм заявляет о том, что все организованные российские туристы покинули Грузию. АТОР говорит, что кое-кто ещё остался

Все организованные российские туристы вернулись из Грузии. Об этом 8 июля рассказали в пресс-службе Ростуризма. Однако, по данным Ассоциации туроператоров, речь идёт только о клиентах крупных игроков рынка.

С 8 июля россияне не смогут купить билеты на прямые рейсы в Грузию. Возможность забронировать их была отключена уже 21 июня, когда в свет вышли соответствующие рекомендации Ростуризма. В понедельник ведомство сообщило о том, что наших организованных туристов в стране ближнего зарубежья больше нет. У Ассоциации туроператоров другие данные.

«На сегодняшний день подавляющее большинство организованных российских туристов уже покинули Грузию: все крупные игроки грузинского направления отчитались о том, что в Грузии их туристов нет. Теоретически в Грузии могут оставаться некоторые организованные туристы, которые бронировали только размещение и решили продолжить отдых самостоятельно, но это единичные случаи», – сообщает пресс-служба АТОР.

Что касается самостоятельно путешествующих из России, то таких в Грузии может быть до 4,5 тысяч. Это данные Минтранса. Именно столько пассажиров не вышли на контакт со своими авиаперевозчиками по вопросу сдачи билетов или их перебронирования.

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«Около 54 тысяч человек было там наших туристов. С каждым проведена необходимая работа. Сейчас наши оценки показывают, что осталось из тех, кто не сдал билеты, не обменял их на более раннее время, около 4,5 тысяч человек, которые никаким образом не проявили своего желания сдать билеты, улететь раньше», – сказал глава Минтранса Евгений Дитрих.

«На всякий случай мы готовим на 8 июля и на неделю с 8 июля дополнительные средства для того, чтобы вывезти тех, кто может захотеть вернуться в Россию в эти даты», – уточнил он.

Общее количество россиян, находящихся в Грузии, существенно больше цифры в 4,5 тысячи авиапассажиров, так как в их число не входят те, кто приехал в страну, например, на своих автомобилях.