Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +17
$ 63.87р
71.71р
19:17 08.07.2019
Расширенный поиск

Власть
08.07.2019 17:42
Печать

Росстат признался в сливе информации об инфляции после критики Орешкина

Росстат признал преждевременную публикацию данных о российской инфляции за июнь. 

Как говорится в поступившем 8 июля в адрес РБК сообщении ведомства, это произошло «по вине одного из подведомственных учреждений» — оно якобы внесло данные в Единую базу статистической информации до их подтверждения. 

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин возмутился тем, что Центробанк в 15:00 8 июля сообщил со ссылкой на данные Росстата, что инфляция в России в июне замедлилась до 4,7% в годовом выражении. Хотя данные Росстата обычно публикуются в 16:00. Он потребовал расследования, но довольно быстро Банк России заявил, что ответственности за произошедшее не несет, и Росстат остался отвечать в одиночестве.

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор