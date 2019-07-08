Росстат признался в сливе информации об инфляции после критики Орешкина

Росстат признал преждевременную публикацию данных о российской инфляции за июнь.

Как говорится в поступившем 8 июля в адрес РБК сообщении ведомства, это произошло «по вине одного из подведомственных учреждений» — оно якобы внесло данные в Единую базу статистической информации до их подтверждения.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин возмутился тем, что Центробанк в 15:00 8 июля сообщил со ссылкой на данные Росстата, что инфляция в России в июне замедлилась до 4,7% в годовом выражении. Хотя данные Росстата обычно публикуются в 16:00. Он потребовал расследования, но довольно быстро Банк России заявил, что ответственности за произошедшее не несет, и Росстат остался отвечать в одиночестве.