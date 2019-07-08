Госдума предложила запретить грузинские напитки и денежные переводы в республику. Правительство подумает об этом завтра

Госдума РФ обратится к правительству с инициативой по запрету импорта вина и воды из Грузии, а также ограничению денежных переводов в соседнюю страну.

«Мы считаем, что подобные действия [со стороны Грузии] недопустимы, и сегодня на Совете Государственной Думы мы поднимем вопрос о прекращении поставок из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в Республику Грузия», – цитирует 8 июля заявление заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова сайт нижней палаты Федерального собрания.

Инициативу Неверова поддержали представители всех партий. Фракция «Справедливой России» также предложила установить санкции в отношении телеканала «Рустави 2» за оскорбление Владимира Путина. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, заметил, что «без переводов из России, без торговых связей с Россией у Грузии будущего нет».

Спикер Думы Вячеслав Володин по итогам заседания подтвердил «Интерфаксу», что 9 июля правительство попросят запретить импорт напитков и денежные переводы.