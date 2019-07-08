Госдума предложила запретить грузинские напитки и денежные переводы в республику. Правительство подумает об этом завтра
Госдума РФ обратится к правительству с инициативой по запрету импорта вина и воды из Грузии, а также ограничению денежных переводов в соседнюю страну.
«Мы считаем, что подобные действия [со стороны Грузии] недопустимы, и сегодня на Совете Государственной Думы мы поднимем вопрос о прекращении поставок из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в Республику Грузия», – цитирует 8 июля заявление заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова сайт нижней палаты Федерального собрания.
Инициативу Неверова поддержали представители всех партий. Фракция «Справедливой России» также предложила установить санкции в отношении телеканала «Рустави 2» за оскорбление Владимира Путина. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, заметил, что «без переводов из России, без торговых связей с Россией у Грузии будущего нет».
Спикер Думы Вячеслав Володин по итогам заседания подтвердил «Интерфаксу», что 9 июля правительство попросят запретить импорт напитков и денежные переводы.
Справка:
Напомним, что это не первый раз, когда власти РФ закрывают грузинской продукции доступ на российский рынок. Так, в 2006 году разгорелся так называемый «винный скандал», который был вызван введением российскими властями запрета на импорт вин из некоторых государств. Убытки от санкций для грузинских виноделов составили десятки миллионов долларов, так как почти 80% всего экспорта из этой страны приходилось на Россию. Кроме того, под запрет попали минеральная вода и сельхозпродукция из кавказской республики.