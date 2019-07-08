Журналистов «МБХ медиа» задержали при попытке снять сюжет про аварийный дом. Они случайно забрели на территорию резиденции Путина

Журналистов «МБХ медиа» задержали около резиденции Владимира Путина на Рублёво-Успенском шоссе в Подмосковье днём 8 июля. По данным издания, их опрашивают сотрудники ФСО.

Как сообщает «МБХ медиа», их сотрудников задержали по причине того, что они «оказались на охраняемой территории первого лица». Анастасия Кулагина, Мария Погребняк и Андрей Золотов пытались снять материал для сюжета об аварийном доме в селе Усово. В жилом двухэтажном здании проживают девять семей. Несколько лет назад его обещали расселить, однако дело не сдвинулось с мёртвой точки.

Как рассказали журналисты, по версии полиции, они прошли пешком под знак «кирпич». При задержании у них отобрали паспорта.