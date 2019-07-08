СМИ: Пострадавшие при пожаре на подлодке в Баренцевом море выписаны из больницы

Пятеро выживших после ЧП на глубоководном аппарате Минобороны в Баренцевом море выписаны из Военно-морского клинического госпиталя 1469 в Североморске. Об этом 8 июля со ссылкой на свои источники пишет РБК.

По данным издания, все пострадавшие получили контузию в результате взрыва и пожара в носовом отсеке подлодки (там находился взорвавшийся аккумулятор). Сами выжившие находились в центральном отсеке. Четверо пострадавших — офицеры-подводники, еще один — гражданский специалист (скорее всего, представитель Северодвинского завода).

Госпитализированные пришли в сознание еще в четверг, 4 июля. Их решили выписать, чтобы «некоторые из них смогли попасть на похороны сослуживцев».

Напомним, похороны 14 погибших в результате аварии в Баренцевом море прошли 6 июля на Серафимовском кладбище в Петербурге. На них говорили о том, что моряки смогли предотвратить «катастрофу планетарного масштаба».