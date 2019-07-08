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Происшествия
08.07.2019 17:15
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СМИ: Пострадавшие при пожаре на подлодке в Баренцевом море выписаны из больницы

Пятеро выживших после ЧП на глубоководном аппарате Минобороны в Баренцевом море выписаны из Военно-морского клинического госпиталя 1469 в Североморске. Об этом 8 июля со ссылкой на свои источники пишет РБК. 

По данным издания, все пострадавшие получили контузию в результате взрыва и пожара в носовом отсеке подлодки (там находился взорвавшийся аккумулятор). Сами выжившие находились в центральном отсеке. Четверо пострадавших — офицеры-подводники, еще один — гражданский специалист (скорее всего, представитель Северодвинского завода). 

Госпитализированные пришли в сознание еще в четверг, 4 июля. Их решили выписать, чтобы «некоторые из них смогли попасть на похороны сослуживцев». 

Напомним, похороны 14 погибших в результате аварии в Баренцевом море прошли 6 июля на Серафимовском кладбище в Петербурге. На них говорили о том, что моряки смогли предотвратить «катастрофу планетарного масштаба».

Справка:

Пожар в Баренцевом море произошел 1 июля. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что огонь начал распространяться из аккумуляторного отсека. Объект, где произошла трагедия, секретный. Официально он назван научно-исследовательским глубоководным аппаратом. Из соболезнования командования военной части журналисты узнали, что это была атомная глубоководная станция АС-31 — фактически подводная лодка с характеристиками сверхглубоководного батискафа. В борьбе за живучесть корабля погибли четырнадцать старших офицеров. 6 июля все они были похоронены на Серафимовском кладбище.

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