На «бритом» асфальте трассы «Сортавала» погиб водитель. Почти там же, где недавно каток задавил рабочего

На ремонтируемом участке автодороги «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области вторая смерть с начала июля.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, по предварительной информации, 8 июля около 8:35 на 110-м километре трассы мужчина 1963 года рождения на автомобиле «Шевроле» на правом закруглении дороги потерял управление и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся. От полученных травм водитель скончался до приезда скорой помощи.

На кадрах с места аварии, размещённых «Дорожным инспектором» «ВКонтакте», видно, что участок дороги сейчас в ремонте: срезан верхний слой асфальта.

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Всего в 9 километрах от этого места 1 июля погиб дорожный рабочий. Наезд на него совершил каток.