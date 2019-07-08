Успеть до холодов. Как Смольный в полтора раза увеличивает ремонтную программу дорог

Развязка на «Экспофорум» поверх военных захоронений и закат «Пилона». «Фонтанка» рассказывает, где Петербург взял новые миллиарды на дорожный ремонт и куда их направит.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

О том, что на ремонт дорог в 2019 году дополнительно к 5 млрд рублей могут выделить еще 2,4 млрд, глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин рассказал в понедельник, 8 июля. По его словам, эти деньги перекинут из адресной программы текущего года, которая относится к капитальному строительству. Переложить деньги из одного бюджетного кармана в другой придется из-за проблем «Пилона», а также из-за того, что Смольный отчаялся обойти военные захоронения у «Экспофорума».

По данным «Фонтанки», один из объектов предполагается вообще исключить из адресной инвестиционной программы, и объект этот во всех смыслах с историей. Речь идет о транспортной развязке на конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» в районе Пулковки. Вокруг этого места в последние годы велись ожесточенные бюрократические и судебные бои – как за 70 лет до этого велись настоящие. Развязку думали закончить к мундиалю 2018 года. Уже на первом этапе работ техника вскопала человеческие захоронения.

Долго отрицать очевидное было невозможно, и вскоре чиновники согласились, что вести дорогу прямо по захоронению времен Великой Отечественной войны ни к чему. Сроки перенесли — с предфутбольного мая 2018 года на 2019-й. Сам участок под воинским захоронением решили наделить охранным зеленым статусом, а трассировку развязки откорректировать так, чтобы она не тревожила погибших. В адресной программе расходы на строительство двигали по годам, а в 2018-м объявили конкурс на проект планировки и межевания территории. Предполагалось, что к августу 2019-го должна быть согласована вся документация, однако, судя по всему, проект сошел с дистанции раньше. В КРТИ «Фонтанке» подтвердили, что в итоге не нашли приемлемого проектного варианта и решили отказаться от строительства. В актуальной версии адресной программы указано, что общая стоимость объекта — 663 млн рублей; основная часть расходов (472 млн) была запланирована на следующий год, еще 186 млн — на 2021-й.

В два раза большую сумму КРТИ планирует высвободить за счет еще одного транспортного проекта, который должен был стать ключевым для жителей Пушкинского района - строительства Южной магистрали и Сарицкой улицы. В программе на 2019-й год значатся два этапа — на 1,3 млрд и на 450 млн рублей, однако сокращение касается именно первого, который включает Сарицкую от Южной магистрали до Переведенской улицы и, соответственно, Южной магистрали от Сарицкой до продолжения Ленинградского шоссе.

Реклама



От этой стройки Смольный не отказывается, но сдвигает по срокам. В комитете «Фонтанке» объяснили, что проект хотят увязать с проектированием Южной широтной магистрали.

Благодаря беспощадному градостроительному неймингу, в программе немудрено запутаться. Южная широтная магистраль должна пройти от Волхонского шоссе по северной части Пушкинского района к Петрозаводскому шоссе, предусмотрено несколько развязок – на пересечении с улицей Сарицкой, Петербургским шоссе и шоссе Подбельского, а также путепроводы через железнодорожные пути Балтийского и Витебского направлений. Ранее стало известно, что магистраль может быть включена в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» наряду с еще 24 городскими объектами. Общее федеральное софинансирование до 2024 года предполагается в размере 45,2 млрд рублей. При этом Южная широтная входит в число 4 первоочередных, общей стоимостью 17,5 млрд рублей, к которым Смольный надеется приступить уже в следующем году (кроме нее, там Южно-Волхонская дорога, а также реконструкция Петрозаводского и Приморского шоссе).

Наконец, последним невольным виновником массового перетекания средств со стройки на ремонт стал «Пилон». «Фонтанка» подробно писала о проблемах крупнейшего городского мостостроителя, который после знаковых околофутбольных проектов — Пулковско-Дунайской развязки и моста Бетанкура — оказался на грани катастрофы с ограничением операций по счетам и банкротным иском от налоговой. Своеобразным дембельским аккордом может стать законченная недавно реконструкция Банковского моста, которому скоро может понадобиться новый ремонт.

«Ряд наших городских организаций уже готовы перегруппироваться, это «Орион плюс», «АБЗ-Дорстрой», «Буер», – рассказал 8 июля Сергей Харлашкин, отвечая на вопрос, как город готовится к потере постоянного подрядчика. – Они готовы участвовать в конкурсах на мостостроение, добавив инженерно-технических работников, механизмы». Однако на «перегруппировку» уйдет время, а два долгосрочных проекта, где «Пилон» является подрядчиком, все еще в стадии исполнения — это Лиговский (3,8 млрд) и Гореловский (957 млн) путепроводы. В АИП на 2019 года заложены 700 млн и 489 млн рублей соответственно, и частично эти средства окажутся не востребованы в нынешнем году.

В Смольном не смогли оперативно раскрыть список ремонтных адресов, куда пойдут не нашедшие себе применения в стройке 2,4 млрд рублей. Сергей Харлашкин пояснил, что речь идет примерно о 40 объектах. Среди них есть отдельный лот, в рамках которого до конца доделают Выборгское шоссе, и еще два комплексных лота по миллиарду. По данным «Фонтанки», на 2,4 млрд предполагается досрочно закрыть ряд объектов из программы 2020 года.

Объясняя решение спешно найти применение этим деньгам, Харлашкин назвал текущий ремонт дорог «узким местом» Петербурга. «По 204-му указу президента доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, должна к 2024 году составить 85%, на сегодня у нас 64%, – напомнил чиновник. – Соответственно, мы должны нагнать за эти годы, а это расходы в 11-13 млрд рублей ежегодно, за последние пять лет у нас было в среднем 5 млрд рублей». Ранее «Фонтанка» писала о том, что на выполнение майских указов может потребоваться более 90 млрд рублей.

Перераспределение средств внутри адресной программы — обычное дело. КРТИ частенько тасует расходы, выпуская специальные распоряжения. Однако перекинуть деньги со строительства на текущий ремонт, даже в преддверии выборов, не так-то просто: здесь требуется корректировка городского бюджета, которой не дождались весной и теперь ждут осенью. Между тем, агротехнический период, к которому привязаны ремонтные сроки, обычно заканчивается в середине октября, да и вообще до холодов с вынужденным укладыванием асфальта в снег остается два шага. В Смольном говорят, что рассчитывают все успеть, «если в сентябре сугробы не навалят». По данным «Фонтанки», на этот случай могут быть заключены двухгодичные контракты, закрыть которые можно будет уже в 2020-м. Конкурсы планируют объявить в ближайшее время. Правда, это значит, что непосредственно до осенней корректировки подрядчикам придется выполнять работы за счет собственных средств.

Напомним, «Фонтанка» с помощью читателей продолжает пополнять карту «убитых дорог» Санкт-Петербурга. Адреса и (обязательно) фотографии ям, крупных трещин и других повреждений дорожного покрытия, с которыми вы сталкиваетесь, можно присылать на почту: avto@fontanka.ru, с пометкой «Для карты убитых дорог».

Реклама





Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»