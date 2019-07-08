Метро и велодорожки. Дорожники отчитались о недовыполнении госпрограммы по развитию транспортной системы Петербурга на 11 млрд рублей

В Смольном 8 июля обсуждали как идет выполнение госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». Если исходить из цифр, не хватает самой малости - достроенных станций метро, удовлетворения петербуржцев от пользования городским общественным транспортом и велодорожек.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

8 июля председатель комитета по транспорту Александр Головин и председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин выступили в Смольном с докладами. Рассказывали о том, как исполняется госпрограмма «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». Добиться успеха чиновникам помешали строители метро, проектировщики велодорожек и петербуржцы, которые недовольны общественным транспортом и покупают себе автомобили.

По плану в 2018 году на транспортную отрасль в Петербурге должны были потратить 143,9 млрд рублей. По факту вышло 132 млрд рублей, то есть 92%. Как отметил Сергей Харлашкин, основной вклад в общий неуспех сделала компания «Метрострой», которая в декабре 2018 года должна была сдать станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». После месяцев взаимных обвинений строитель городской подземки и Смольный пришли к миру, новый дедлайн — 1 сентября 2019 года. По словам Харлашкина, на стройке сохраняется отставание от графика в 2-3 недели, однако и сама компания, и чиновники уверяют, что 3 новых станции по фиолетовой линии будут в срок (впрочем, когда-то Смольный обещал открыть Фрунзенский радиус в декабре 2017 года).

Зато не будет станции метро «Горный институт», которая должна была открыться в октябре 2019 года. Её открытие перенесли на 2,5 года. Впрочем, на будущем отчете по итогам уже текущего года это никак не скажется – Смольный сможет записать в статистический актив открывший Фрунзенский радиус.

Среди общих индикаторов исполнения госпрограммы сильнее всего хромает три пункта: велодорожки, велопрокат и удовлетворенность петербуржцев качеством обслуживания на городском пассажирском транспорте. Так, согласно плану, к концу 2018 году протяженность велодорожек должна была составить 115 км, а на деле достигла 100 км. За развитие маршрутов для велосипедистов отвечает Городской центр управления парковками, в котором как раз в конце прошлого года были сложности: в учреждение нагрянули сотрудники ФСБ, а с уже от бывшего директора центра Владислава Бакулина Смольный потребовал вернуть в бюджет 21 млн рублей премий.

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Еще в декабре 2018 года городской центр управления парковками предупредил: запланированные на 2018 год работы по размещению 28,2 км велосипедных маршрутов переносятся на 2019 год по причине недобросовестности подрядчиков. В числе несчастливых велодорожек оказались маршруты на проспекте Культуры, улице Типанова, улице Бухарестская, Северной и Южной дорогах, а также на Приморском шоссе. При этом ни слова не прозвучало про низкое качество отдельных велополос. Например, на набережной Фонтанки местами не осталось и следа от дорожки для велосипедистов.

Также, согласно госпрограмме на начало 2019 года в Петербурге должно было появится 106 пунктов велопроката, а появилось лишь 50. «Фонтанка» подробно рассказывала, что происходит с главным пока игроком этого рынка «Велогородом».

Что касается петербуржцев, удовлетворенных качеством обслуживания в городском пассажирском транспорте, то вместо запланированных 84% от опрошенных, председатель комитета по транспорту Александр Головин вынужден был демонстрировать цифру в 73,5%. Он не преминул отметить, что проблема кроется в методике подсчета. Зато забыл обратить внимание на другой важный нюанс: согласно первоначально утвержденной версии госпрограммы, еще в 2015 году 75% пассажиров должны были быть удовлетворены качеством обслуживания.

Головин также отметил, что транспортный блок не дотянул до планового показателя по доле пассажиров, перевезенных городским пассажирским транспортом – вместо нужных 72,9% получилось 67%. По его словам, это связано с тем, что увеличилась автомобилизация Петербурга – теперь на тысячу горожан приходится 320 автомобилей, хотя 8 лет назад приходилось 250. В качестве фактора, оттягивающего у города пассажиропоток, также был назван каршеринг. Нельзя не обратить внимание, что уже не первый год чиновники из транспортного блока повторяют, что одна из важнейших задач городской власти — сделать общественный транспорт более привлекательным, нежели личный автомобиль.

Любопытно, что властям удалось перевыполнить план по доле населения, проживающего в пешеходной доступности от станций метрополитена – к концу прошлого года 36% петербуржцев попадали в эту категорию, хотя планировалось выйти на показатель в 35,9%. К 2022 году эта цифра должна пробить планку в 37,3%. Москвичам к этому же сроку обещают, что 90% горожан будет жить в шаговой доступности от метро.

Также чиновники отчитались об успехах на поприще содержания дорог, где эффективность реализации по их данным составила 99,6%. Так, по словам председателя КРТИ Сергея Харлашкина, было обеспечено содержание дорог площадью 64,1 млн м2, вывезено 1,6 млн м3 снега.

Сложности у КРТИ возникли со светофорами. По словам Харлашкина, сейчас в год на новые светофоры выделяется по 50 млн рублей. В то время как по подсчетам комитета с 2019 по 2024 год нужно тратить по 4,53 млрд рублей. Если распределить эту сумму равномерно по всему временному отрезку, то получится около 750 млн рублей в год.

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Также чиновник отметил необходимость увеличения финансирования на ремонт дорог. К концу 2018 года доля дорог, состояние которых подходит под официальное понятие нормы, составляет около 64%. Тем временем по планам, которые декларируются госпрограммой, к 2019 году в «нормативном состоянии» должно было находиться 74% дорог, а к 2020 году – 85%.

Стоит отметить, что в данном случае Смольный выручил президент РФ Владимир Путин. Он подписал указ, в соответствии с которым регионы должны привести 85% дорог в порядок к 2024 году. По словам Харлашкина, чтобы добиться показателей из президентского указа, в 2020 году финансирование на ремонт дорог должно составить 13 млрд рублей. С 2021 по 2024 годы выделять нужно будет порядка 12 млрд ежегодно. При этом в КРТИ понимают, что каждый год примерно 1,5% дорог приходит в ненормативное состояние. Тем временем в городском бюджете на 2020-2021 годы на ремонт городских дорог запланировано по 6 млрд рублей. И это еще на 1 млрд рублей больше, чем в 2019 году. Возможно поставленная президентом задача поможет получить финансирование.

Что касается 2019 года, то из запланированных на него 153 млрд рублей финансирования пока что освоено 58,4 млрд рублей. Было заменено 4,5 тысячи дорожных знаков, проведено техобслуживание 9,3 тысяч светофорных объектов. Кроме того, было открыто рабочее движение транспорта по Финляндской улице и по Усть-Ижорскому шоссе.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»