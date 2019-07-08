Матвиенко назвала контрафактом 80% минералки в российских магазинах

Краевым властям необходимо бороться с обилием контрафактной минералки, которой заставлены прилавки российских магазинов. Как заявила Валентина Матвиенко, своим названиям соответствует едва ли пятая часть.

О состоянии рынка минеральной воды спикер Совета Федерации рассказала 8 июля на совещании в администрации Ставрополя. По её словам, зачастую в магазинах торгуют водой непонятного происхождения и качества, и в лучшем случае её наливают из «ближайшего водопровода».

«По оценкам экспертов, практически 80% продаваемой в отечественных магазинах минеральной воды не соответствует ее названиям», – цитирует Матвиенко РИА Новости.

Бороться с засильем контрафакта поможет решение об обязательной маркировке воды. Оно, как заверила спикер Совфеда, уже готовится. Краевые власти она призвала также «жестко бороться с теми, кто спекулирует на брендах кавказских вод».

В Совете Федерации вопрос о региональных брендах подняли в декабре прошлого года. Матвиенко обратила внимание на то, что производители минералки, не имея доступа к скважинам, продают ее под этикетками известных компаний.