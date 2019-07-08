Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +17
$ 63.87р
71.71р
19:18 08.07.2019
Расширенный поиск

Общество
08.07.2019 17:02
Печать

Матвиенко назвала контрафактом 80% минералки в российских магазинах

Краевым властям необходимо бороться с обилием контрафактной минералки, которой заставлены прилавки российских магазинов. Как заявила Валентина Матвиенко, своим названиям соответствует едва ли пятая часть.

О состоянии рынка минеральной воды спикер Совета Федерации рассказала 8 июля на совещании в администрации Ставрополя. По её словам, зачастую в магазинах торгуют водой непонятного происхождения и качества, и в лучшем случае её наливают из «ближайшего водопровода».

«По оценкам экспертов, практически 80% продаваемой в отечественных магазинах минеральной воды не соответствует ее названиям», – цитирует Матвиенко РИА Новости.

Бороться с засильем контрафакта поможет решение об обязательной маркировке воды. Оно, как заверила спикер Совфеда, уже готовится. Краевые власти она призвала также «жестко бороться с теми, кто спекулирует на брендах кавказских вод».

В Совете Федерации вопрос о региональных брендах подняли в декабре прошлого года. Матвиенко обратила внимание на то, что производители минералки, не имея доступа к скважинам, продают ее под этикетками известных компаний.

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор