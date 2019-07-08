Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва завершила карьеру
Российская фигуристка Екатерина Боброва объявила об уходе из профессионального спорта. Об этом она 8 июля написала в своем инстаграме.
«Это были потрясающие годы труда, побед и поражений. Дружбы, новых знакомств и приключений! Фигурное катание закалило меня как спортсмена и многому научило! Эта большая часть меня и моей жизни подошла к завершению. Но я перелистываю страницу, и начинается не менее интересная и полная приключений жизнь! В первую очередь я теперь счастливая мама. Ну и куда же без фигурного катания?! Мы с Дмитрием Соловьевым продолжим радовать вас своим катанием в шоу!» – написала фигуристка.
Друзья, болельщики и просто любители фигурного катания! Из-за многочисленных вопросов хочется сделать официальное заявление. Я завершаю свой путь в спорте! И делаю это ни о чём не жалея и с радостью в сердце! Это были потрясающие годы труда, побед и поражений. Дружбы, новых знакомств и приключений! Фигурное катание закалило меня как спортсмена и многому научило! Эта большая часть меня и моей жизни подошла к завершению. Но я перелистываю страницу и начинается не менее интересная и полная приключений жизнь! В первую очередь я теперь счастлива мама?? Ну и куда же без фигурного катания?! ? Мы с @dmitry_solovyev продолжим радовать вас своим катанием в шоу! Будем раскрываться в новых амплуа и удивлять невероятными образами ? Хочется поклониться до земли и сказать спасибо всем тем, кто всегда был с нами и в нас верил. До последнего. Ваша Екатерина Боброва ? . #ВсегдаВаша #ЕкатеринаБоброва #ДоСкорыхВстреч #БоброваСоловьев #BobrovaSoloviev #фигурноекатание #figureskating #ЖизньПродложается #ТолькоВперед #DontWorryBeHappy
Боброва специализировалась в танцах на льду, в паре с Дмитрием Соловьевым она выиграла золото Олимпиады-2014 и серебро Игр-2018 в командных соревнованиях. Кроме того, они — чемпионы Европы-2013.
Боброва замужем за другим бывшим фигуристом, Андреем Депутатом. 16 июля 2016 года они сыграли свадьбу. В апреле 2019 года у них родился сын.