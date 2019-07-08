Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва завершила карьеру

Российская фигуристка Екатерина Боброва объявила об уходе из профессионального спорта. Об этом она 8 июля написала в своем инстаграме.

«Это были потрясающие годы труда, побед и поражений. Дружбы, новых знакомств и приключений! Фигурное катание закалило меня как спортсмена и многому научило! Эта большая часть меня и моей жизни подошла к завершению. Но я перелистываю страницу, и начинается не менее интересная и полная приключений жизнь! В первую очередь я теперь счастливая мама. Ну и куда же без фигурного катания?! Мы с Дмитрием Соловьевым продолжим радовать вас своим катанием в шоу!» – написала фигуристка.

Боброва специализировалась в танцах на льду, в паре с Дмитрием Соловьевым она выиграла золото Олимпиады-2014 и серебро Игр-2018 в командных соревнованиях. Кроме того, они — чемпионы Европы-2013.

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Боброва замужем за другим бывшим фигуристом, Андреем Депутатом. 16 июля 2016 года они сыграли свадьбу. В апреле 2019 года у них родился сын.